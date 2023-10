Duplicato libretto di circolazione o documento unico: come averlo

La Motorizzazione ha aggiornato la procedura per richiedere il duplicato del libretto di circolazione o del documento unico (che da qualche anno ha accorpato libretto e certificato di proprietà) in vaso di smarrimento, furto e deterioramento, oppure per altri motivi come per esempio a seguito del cambio d’uso del veicolo. Di seguito trovate tutte le procedure da seguire, con i documenti e i costi necessari, valide da ottobre 2023.

DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE O D.U. PER SMARRIMENTO O FURTO

Entro 48 ore dallo smarrimento o furto, l’intestatario del libretto di circolazione o del documento unico deve fare denuncia presso le Forze dell’ordine, le quali rilasciano contestualmente un permesso provvisorio di circolazione. La denuncia eventualmente fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, il libretto di circolazione o il D.U. identificato nella denuncia non è più valido, e in caso di ritrovamento o restituzione il denunciante ha l’obbligo di distruggerlo.

Una volta registrata la denuncia, le Forze dell’ordine comunicano all’interessato se riceverà il duplicato direttamente a casa, a cura dell’Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure se dovrà recarsi presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione per presentare la richiesta.

Procedura con duplicazione da parte dell’U.C.O. e invio a casa

Nel primo caso, ossia se la duplicazione è tecnicamente possibile, l’U.C.O. provvede a predisporre il duplicato del libretto di circolazione o del documento unico e a inviarlo direttamente a casa dell’utente.

Costi necessari per la duplicazione da parte dell’U.C.O.

Per il duplicato del libretto di circolazione: 10,20 euro con PagoPA (usare la tariffa N007 – Duplicato carta di circolazione per smarrimento o sottrazione).

Per il duplicato del documento unico: 10,20 euro con PagoPA (usare la tariffa N007 – Duplicato documento unico per smarrimento o sottrazione [Duplicabile UCO]).

Qui la procedura per effettuare i pagamenti con PagoPA.

Importante: il pagamento è indispensabile per l’emissione del duplicato, ma non è necessario per ottenere il rilascio del permesso provvisorio da parte delle Forze dell’ordine.

Se entro 45 giorni dalla data di rilascio del permesso provvisorio, il duplicato non è giunto alla residenza del denunciante, quest’ultimo deve contattare il numero verde 800.232.323 (lun-ven 8-20 e sab 8-14) o scrivere all’indirizzo email uco.dgmot@mit.gov.it specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, numero targa.

Se per qualsiasi ragione l’U.C.O. si trova impossibilitato a procedere con l’emissione del duplicato, lo comunica al richiedente sul Portale dell’Automobilista o sull’app iPatente, cui si accede tramite Spid o Cie, insieme alle azioni da porre in essere.

Procedura con richiesta del duplicato presso la Motorizzazione

Nell’ipotesi in cui il libretto di circolazione o il documento unico risultino ‘non duplicabili’ dall’U.C.O., oppure se il duplicato inviato tramite posta è tornato al mittente per compiuta giacenza postale o per errori nell’indicazione dell’indirizzo del destinatario, l’interessato deve fare la richiesta presso l’ufficio più vicino della Motorizzazione civile, recandosi di persona o affidandosi a un delegato o a un’agenzia di pratiche auto.

La richiesta va fatta presentando i seguenti documenti:

domanda redatta su modello TT2119 (oppure TT2120 se la pratica è presentata da un’agenzia);

originale e fotocopia della denuncia di smarrimento o furto presentata presso le Forze dell’ordine (va bene anche una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia corredata da una copia della denuncia stessa);

originale e fotocopia del permesso provvisorio di circolazione, se rilasciato dalle Forze dell’ordine;

se lo smarrimento riguarda il libretto di circolazione: originale del certificato di proprietà cartaceo o digitale;

fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale dell’intestatario. I cittadini extra-UE devono esibire anche l’originale del permesso di soggiorno e allegarne una fotocopia. Le persone giuridiche devono invece allegare la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (o fotocopia Statuto) e la fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante.

Costi necessari per la richiesta del duplicato in Motorizzazione.

Per il duplicato del libretto di circolazione: 10,20 euro con PagoPA (usare la tariffa N007 – Duplicato carta di circolazione per smarrimento o sottrazione).

Per il duplicato del documento unico: 10,20 euro con PagoPA (usare la tariffa N007 – Duplicato documento unico per smarrimento o sottrazione [Non duplicabile UCO]).

Sono legittimati a presentare la richiesta di duplicato in Motorizzazione il diretto interessato, una persona delegata con documento di identità valido e munita di delega sottoscritta dal titolare della domanda e fotocopia del documento di identità del delegante, le agenzie di pratiche auto.





DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE O D.U. PER DETERIORAMENTO O DISTRUZIONE, OPPURE PER AGGIORNAMENTI VARI

Per richiedere un duplicato del libretto di circolazione o del documento unico a seguito di deterioramento o distruzione, oppure per aggiornamenti vari come p.es. il fine comodato dei veicoli intestati a persona fisica o la fine dell’utilizzazione di un veicolo intestato al De Cuius, occorre presentare la domanda presso l’ufficio più vicino della Motorizzazione civile, recandosi di persona, tramite un delegato o affidandosi a un’agenzia di pratiche auto.

La richiesta va fatta presentando i seguenti documenti:

domanda redatta su modello TT2119 (oppure TT2120 se la pratica è presentata da un’agenzia);

libretto di circolazione o documento unico deteriorato;

se il deterioramento o la distruzione riguarda il libretto di circolazione e non un D.U.: originale del certificato di proprietà cartaceo o digitale;

nel caso di fine comodato anticipato: dichiarazione sostitutiva, attestante tale circostanza;

nel caso di fine utilizzo del veicolo intestato al De Cuius: copia attestazione di proprietà, rilasciata dal P.R.A., a nome del nuovo proprietario;

fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale dell’intestatario. I cittadini extra-UE devono esibire anche l’originale del permesso di soggiorno e allegarne una fotocopia. Le persone giuridiche devono invece allegare la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (o fotocopia Statuto) e la fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante.

Costi necessari.

Per il duplicato del libretto di circolazione: 10,20 euro + 32,00 euro con PagoPA (usare la tariffa N003 – Duplicato carta di circolazione per deterioramento o distruzione).

Per il duplicato del documento unico: 10,20 euro + 32,00 euro con PagoPA (usare la tariffa N003 – Duplicato per deterioramento o distruzione).

Sono legittimati a presentare la richiesta di duplicato in Motorizzazione il diretto interessato, una persona delegata con documento di identità valido e munita di delega sottoscritta dal titolare della domanda e fotocopia del documento di identità del delegante, le agenzie di pratiche auto.



DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE O D.U. PER CAMBIO USO

Quando gli autoveicoli con massa complessiva entro i 6.000 kg, i motoveicoli e i rimorchi con massa complessiva entro i 6000 kg, adibiti a uso particolare (p.es. taxi) o a uso di terzi, passano a un impiego privato, è necessario aggiornare il libretto di circolazione o il documento unico chiedendo un duplicato.

La richiesta in Motorizzazione va fatta presentando i seguenti documenti:

domanda redatta su modello TT2119 (oppure TT2120 se la pratica è presentata da un’agenzia);

originale e fotocopia del libretto di circolazione e del certificato di proprietà cartaceo o digitale;

originale del libretto di circolazione o del documento unico nel caso in cui, su un veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, risulti necessario documentare se la licenza sia stata spostata su un altro veicolo o sia stata riconsegnata;

fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale dell’intestatario. I cittadini extra-UE devono esibire anche l’originale del permesso di soggiorno e allegarne una fotocopia. Le persone giuridiche devono invece allegare la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (o fotocopia Statuto) e la fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante.

Costi necessari.

Per il duplicato del libretto di circolazione: 10,20 euro + 32,00 euro con PagoPA (usare la tariffa N003 – Duplicato carta di circolazione per cambio d’uso).

Per il duplicato del documento unico: 10,20 euro + 32,00 euro con PagoPA (usare la tariffa N003 – Duplicato per aggiornamento dati).

Sono legittimati a presentare la richiesta di duplicato in Motorizzazione il diretto interessato, una persona delegata con documento di identità valido e munita di delega sottoscritta dal titolare della domanda e fotocopia del documento di identità del delegante, le agenzie di pratiche auto.