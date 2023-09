Bollino ambientale Germania: cos’è e dove si compra

Forse non tutti sanno che per poter circolare in Germania, le auto e altri veicoli a motore devono esporre la cosiddetta Feinstaubplakette, ovvero un bollino che attesta la classe di inquinamento del veicolo e può essere verde, giallo o rosso a seconda del livello di emissioni. L’obbligo non vale solamente per gli automobilisti tedeschi ma per tutti coloro che si trovano a transitare in Germania, anche per turismo. Ma dove si compra il bollino ambientale della Germania? Di seguito trovate tutte le informazioni a riguardo.

QUALI VEICOLI DEVONO AVERE IL BOLLINO AMBIENTALE GERMANIA?

I veicoli a motore che devono munirsi di bollino ambientale per transitare in Germania sono:

automobili (M1)

veicoli commerciali leggeri (N1)

veicoli commerciali medi (N2)

camion (N3)

bus (M2 – M3).

Sono invece esentati dall’obbligo di ottenere ed esporre il bollino per la Germania:

ciclomotori e motocicli

auto d’epoca e storiche

mezzi agricoli

macchine movimento terra

ambulanze

veicoli speciali.

BOLLINO AMBIENTALE GERMANIA QUALI SONO I COLORI?

In base al colore, il bollino ambientale autorizza o preclude il transito nelle Umweltzone, le zone ambientali a traffico limitato istituite nelle principali città tedesche per ridurre l’inquinamento provocato dalle polveri sottili (qui l’elenco aggiornato). I colori sono così distribuiti:

bollino rosso : veicoli M1 e N1 diesel Euro 2 (immatricolate dall’1/1/1997 al 31/12/2000 e veicoli M2, M3, N2 E N3 diesel Euro II immatricolati dall’1/1/1996 al 30/9/2001);

: veicoli M1 e N1 diesel Euro 2 (immatricolate dall’1/1/1997 al 31/12/2000 e veicoli M2, M3, N2 E N3 diesel Euro II immatricolati dall’1/1/1996 al 30/9/2001); bollino giallo : veicoli M1 e N1 diesel Euro 3 (immatricolate dall’1/1/2001 al 31/12/2005 e veicoli M2, M3, N2 E N3 diesel Euro III immatricolati dall’1/10/2001 al 30/9/2006);

: veicoli M1 e N1 diesel Euro 3 (immatricolate dall’1/1/2001 al 31/12/2005 e veicoli M2, M3, N2 E N3 diesel Euro III immatricolati dall’1/10/2001 al 30/9/2006); bollino verde: veicoli M1 e N1 benzina Euro 1 e superiore (immatricolate dall’1/1/1993), veicoli M1 e N1 diesel Euro 4 e superiore (immatricolate dall’1/1/2006) e veicoli M2, M3, N2 E N3 Euro IV immatricolati dall’1/1/2006).

A tutti i veicoli gpl, metano, ibridi ed elettrici viene assegnato automaticamente il bollino verde.

Ai veicoli benzina pre Euro 1 (senza marmitta catalitica) e diesel Euro 1 o precedente non può essere assegnato alcun bollino.

Il funzionamento è semplice: se una Umweltzone autorizza il transito solamente ai veicoli con il bollino verde, gli altri colori (e i veicoli a cui non è stato possibile assegnare nessun colore perché troppo vecchi) sono automaticamente esclusi.

La classe ambientale (Euro 4, Euro 5, ecc.) di ogni veicolo è segnalata nella carta di circolazione.

Importante: il bollino non ha scadenza, è associato alla targa del veicolo e va pertanto sostituito solo se si cambia l’auto.

BOLLINO AMBIENTALE GERMANIA: DOVE SI COMPRA E QUANTO COSTA?

In Italia il bollino ambientale per la Germania si compra su siti come Dekra o TÜV SÜD (ma ce ne sono anche altri) che lo spediscono direttamente a casa. Esistono poi diversi centri di revisione convenzionati che offrono il servizio vendita del bollino tedesco. Stessa cosa presso le agenzie di pratiche auto.

Il prezzo consigliato al pubblico della Feinstaubplakette acquistata in Italia è di 18,30 euro (15,00 + IVA). A questo prezzo vanno aggiunti eventuali commissioni o costi di spedizione.

Il bollino ambientale, che materialmente è un adesivo tondo riportante il colore e la targa, va applicato all’interno del parabrezza del veicolo, in basso a destra, così da risultare subito visibile.