Permesso provvisorio di guida: quanto dura e come si richiede

La Commissione Medica Locale è un organo collegiale che serve ad accertare l’idoneità psico-fisica alla guida di un soggetto rientrante in particolari situazioni. Ad esempio se gli è stata disposta la revisione della patente a seguito di incidenti o sopraggiunte patologie, se necessita di una visita più approfondita su segnalazione del medico della Motorizzazione (o dell’autoscuola), oppure se deve confermare la patente professionale in deroga ai limiti di età. Il conducente che deve rinnovare la patente di guida presso la CML, se non riesce a effettuare la visita medica prima della scadenza del documento (per via dei tempi di attesa molto lunghi), può richiedere, dopo aver prenotato la visita, un permesso di guida provvisorio in attesa dell’accertamento sanitario. Il documento è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo e riporta, come scadenza, la data di convocazione per la visita medica in commissione.

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA: LA NORMATIVA

Il permesso provvisorio di guida è apparso nel Codice della Strada solo di recente, a seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 76/2020 e delle modifiche adottate con il decreto-legge n. 68/2022, poi convertito nella legge n. 108/2022. Nel dettaglio l’articolo 126 comma 8-bis CdS dispone che:

“Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti a seguito di guida sotto l’influenza di alcol o di sostanze stupefacenti“.

Il permesso può essere richiesto anche se la patente è scaduta, ma solo dopo aver prenotato la visita in Commissione Medica Locale. Non può però essere rilasciato se, al momento della prenotazione della visita, sulla patente ci sono impedimenti (ostativi), quali possono essere:

obbligo della prima visita in CML disposta dal Prefetto con specifica ordinanza per verifica dei requisiti psico-fisici per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ; viceversa il permesso può essere rilasciato nel caso di visite in CML per rinnovo patente successive alla prima visita disposta dall’ordinanza del Prefetto;

; viceversa il permesso può essere rilasciato nel caso di visite in CML per rinnovo patente successive alla prima visita disposta dall’ordinanza del Prefetto; revisione della patente ; tuttavia il permesso può essere richiesto (solo presso gli uffici della Motorizzazione civile) nel caso di revisione psico-fisica a seguito di coma superiore a 48 ore o di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida accertate in soggetti già titolari di patente;

; tuttavia il permesso può essere richiesto (solo presso gli uffici della Motorizzazione civile) nel caso di revisione psico-fisica a seguito di coma superiore a 48 ore o di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida accertate in soggetti già titolari di patente; sospensione della patente;

revoca della patente ;

; altre circostanze ostative.

COME RICHIEDERE IL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA IN CML OPPURE CON AGENZIE O AUTOSCUOLE

La richiesta del permesso provvisorio di guida può essere fatta direttamente presso la Commissione Medica Locale, oppure tramite un’autoscuola o un’agenzia di pratiche auto o, in alternativa, recandosi agli uffici della Motorizzazione civile.

Di seguito la documentazione necessaria per richiedere il permesso in CML o presso un’agenzia/autoscuola:

prenotazione della visita medica in CML (solo nel caso di richiesta a un’agenzia di pratiche auto o autoscuola);

ricevuta del versamento di 16,00 euro per bolli tramite PagoPA selezionando la tariffa N019 (come pagare i bollettini con PagoPA). Il pagamento dev’essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato.

Se sulla patente non sono presenti ostativi viene rilasciato il permesso di guida provvisorio. Se invece sono presenti elementi ostativi, all’interessato è consegnata una comunicazione nella quale si spiega che non è possibile rilasciare il permesso e si invita a contattare la Motorizzazione per eventuali ulteriori informazioni. I provvedimenti ostativi pendenti possono essere visualizzati anche dalla CML (non dall’agenzia) accedendo al sistema con il codice di medico certificatore.

Se sulla patente risulta un provvedimento di revisione il conducente deve verificare in Motorizzazione la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, se ciò è consentito, può richiedere il permesso solo lì.

Il permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo. Tuttavia la CML (non l’agenzia) può emettere un nuovo permesso con una nuova data di validità se:

dopo la visita in CML gli accertamenti non sono conclusi, ma è necessaria un’ulteriore visita, o ipotesi simili;

è necessario posticipare la data della prenotazione della visita in CML, per esigenze della CML o per giustificabili esigenze del titolare di patente, o ipotesi simili;

Per il rilascio del nuovo permesso NON occorre un nuovo pagamento di 16,00 euro.





COME RICHIEDERE IL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA IN MOTORIZZAZIONE

Questa invece la documentazione necessaria per richiedere il permesso provvisorio di guida presso gli uffici della Motorizzazione Civile:

prenotazione della visita medica in CML;

provvedimento di revisione notificato all’interessato (nel caso di revisione pendente);

ricevuta del versamento di 16,00 euro per bolli tramite PagoPA selezionando la tariffa N019. Il pagamento dev’essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato.

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA: QUANTO DURA E CONTROLLI

Ai fini del controllo su strada da parte delle Forze dell’ordine, il permesso provvisorio di guida (recante un codice univoco, generato in fase di rilascio, utile a verificarne l’autenticità previo collegamento al Portale dell’Automobilista e all’inserimento del numero di patente) dev’essere sempre esibito insieme alla patente posseduta e alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica Locale. Quindi i documenti da avere a bordo sono tre: patente + permesso provvisorio + ricevuta della prenotazione della visita medica in CML.

Il permesso di guida provvisorio abilita alla guida fino alla data in esso riportata (equivalente alla data di convocazione per la visita medica in CML).

Per ulteriori dettagli sul permesso provvisorio di guida rimandiamo alle circolari di riferimento del MIT n. 2257 del 22 gennaio 2021 e n. 15753 del 13 maggio 2022.