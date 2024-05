Ci sono più strade percorribili per verificare lo stato della propria patente. Ogni infrazione del Codice della strada può comportare la perdita di 1 a 10 punti dal saldo complessivo del documento di guida. Un’azione che mira non solo a punire, ma anche a educare: esaurire tutti i punti infatti significa perdere temporaneamente il diritto di guidare. Il sistema punta a migliorare la sicurezza stradale innalzando la disciplina dei conducenti e rendendo ciascun guidatore più consapevole delle regole da rispettare. Oltre alla decurtazione dei punti per comportamenti scorretti, il sistema prevede la possibilità di recuperare i punti anche frequentando corsi di educazione stradale. La verifica dello stato della propria patente è un processo semplice e rapido. Grazie agli strumenti online messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ogni automobilista può facilmente consultare lo stato della propria patente in qualsiasi momento, restando sempre aggiornato sulla condizione di guida.

COME VERIFICARE LO STATO DELLA PROPRIA PATENTE VIA WEB

Per verificare lo stato della propria patente, il modo più diretto e semplice è attraverso il Portale dell’automobilista. Questa piattaforma web, gestita dal dipartimento dei trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, offre accesso a numerosi servizi online, tra cui la verifica dei punti del documento di guida. Per accedere a questa funzione è necessario prima registrarsi sul portale. La procedura è rapida e gratuita. Gli utenti devono fornire alcuni dati personali, tra cui il numero di patente, la sua data di scadenza e un indirizzo valido di posta elettronica su cui ricevere la conferma di registrazione. Una volta completata la procedura è possibile accedere al portale con le proprie credenziali o tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, e controllare in tempo reale il saldo punti della propria patente.

PUNTI PATENTE: COME VERIFICARE LO STATO DELLA PROPRIA PATENTE CON LE APP

Per chi cerca una soluzione ancora più immediata per verificare lo stato della propria patente da smartphone, il Mit ha lanciato l’applicazione iPatente. Il software disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android sia per iPhone e iPad. L’app iPatente, scaricabile rispettivamente da Google Play e dall’App Store, è stata progettata per offrire ai conducenti un accesso diretto al saldo dei punti patente e allo storico delle attività. Oltre a questa funzionalità chiave, l’applicazione mette a disposizione altri servizi utili per ogni automobilista. Tra questi, la verifica delle scadenze di revisione e assicurazione del veicolo, il monitoraggio dello stato delle pratiche auto e la possibilità di consultare i documenti già processati. Per utilizzare i servizi di iPatente, è necessario registrarsi al Portale dell’Automobilista. L’app offre anche l’opzione di poter completare la registrazione direttamente dall’interfaccia mobile, inserendo i dati richiesti, inclusi quelli della patente.

CONTROLLARE LO STATO DELLA PATENTE VIA TELEFONICA

Per verificare lo stato della propria patente e il saldo dei punti in modo rapido, oltre al Portale dell’automobilista e all’app iPatente, i conducenti hanno a disposizione un’altra opzione tradizionale: una telefonata. Il servizio, disponibile al numero 848782782, offre una soluzione alternativa per chi preferisce un contatto più diretto. Questo servizio di assistenza telefonica è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo accessibilità continua grazie alla sua natura automatizzata. Il numero è accessibile solo da telefono fisso e non da dispositivi mobili. La chiamata non è gratuita e il costo varia in base al piano tariffario urbano del chiamante. Durante la telefonata, gli utenti sono guidati attraverso un menu interattivo che richiede l’inserimento dei propri dati anagrafici, come la data di nascita e il numero della patente. Questi dati devono essere inseriti utilizzando la tastiera del telefono. Per ogni lettera del numero di patente bisogna digitare un asterisco senza distinzione tra i caratteri. Una volta inseriti i dati, una voce registrata ripete le informazioni per conferma. L’utente può quindi verificare l’accuratezza dei dati e, se corretti, ottenere immediatamente il saldo dei punti patente. In caso di errori, si può ripetere il processo fino a un massimo di tre volte.

Ricordiamo che quando un automobilista ottiene la sua patente, parte con un saldo iniziale di 20 punti. Questo punteggio può aumentare o diminuire a seconda del comportamento alla guida. Le violazioni del Codice della strada possono portare a una decurtazione di punti, mentre una guida disciplinata può incrementare il punteggio di 2 punti ogni anno, fino a un massimo di 30.