Sai quanto costa noleggiare un'auto a lungo termine? Scoprilo verificando quali sono le spese comprese nella tariffa e gli eventuali vantaggi fiscali

Nel primo semestre 2022 il numero di auto noleggiate con contratti a lungo termine è risultato superiore dell’11,4% rispetto allo stesso periodo del 2021 (dati UNRAE). Un risultato in controtendenza rispetto al calo delle immatricolazioni e che dimostra ancora una volta il successo di questa formula. Ma quanto costa noleggiare un’auto a lungo termine? È davvero così conveniente? Proviamo a vederci chiaro.

CHE COS’È IL NOLEGGIO LUNGO TERMINE

Il noleggio a lungo termine consente di usare un’auto nuova per un periodo di tempo prestabilito, di solito da 2 a 5 anni, pagando un canone mensile fisso che non comprende solamente l’utilizzo del veicolo ma anche numerosi servizi. In effetti il vantaggio del noleggio lungo termine è soprattutto questo: poter usare un’auto nuova di zecca senza però sobbarcarsi tutte le incombenze burocratiche e amministrative, che sono già comprese nel prezzo e vengono gestite dalla società di noleggio.

I COSTI DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE

Ovviamente non è possibile stabilire una tariffa standard del noleggio lungo termine perché il costo varia in base al modello scelto. Si possono tuttavia stabilire dei punti cardine.

– Solitamente, insieme al canone fisso mensile, viene richiesto un anticipo di alcune migliaia di euro (l’importo può variare in base al tipo di auto). In alcuni casi, e a certe condizioni, si può però beneficiare dell’opzione anticipo zero.

– In genere il canone mensile di un’auto a noleggio a lungo termine viene proposto Iva inclusa ma non è una regola inderogabile. Su questo aspetto è sempre opportuno informarsi con attenzione.

– Ogni noleggio a lungo termine prevede un chilometraggio massimo, stabilito nel contratto. In caso di superamento della soglia si paga una quota aggiuntiva. Per questo è meglio scegliere un chilometraggio in linea con le proprie necessità.

– Anche se il canone mensile può sembrare a prima vista molto oneroso, e non è nemmeno detto che lo sia per davvero, occorre sempre ricordare che include numerosissimi servizi, alcuni dei quali indispensabili, che altrimenti il conducente dovrebbe pagare a parte. Nella valutazione del costo del noleggio va pertanto considerato sempre quest’aspetto.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: I SERVIZI INCLUSI

E vediamo finalmente questi servizi che sono generalmente inclusi nei contratti di noleggio a lungo termine. Ogni società è libera naturalmente di inserire i servizi che preferisce, ma di norma quelli che sono già compresi nel canone fisso mensile sono i seguenti:

– Immatricolazione, messa su strada e IPT;

– Assicurazione RCA;

– Coperture aggiuntive contro Furto, Incendio e Danni (talvolta con esonero parziale della responsabilità);

– Manutenzione ordinaria e straordinaria;

– Soccorso stradale H24;

– Scatola nera;

– Gestione multe e sinistri.

A questi se ne possono aggiungerne altri a seconda delle esigenze del cliente e della disponibilità dell’azienda di noleggio.

Ricordiamo che a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019 e dal Dl 162/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 il versamento del bollo auto dei veicoli concessi in locazione con la formula del noleggio lungo termine senza conducente spetta esclusivamente all’utilizzatore. Alcune società di NLT si offrono comunque di gestire il pagamento del bollo per agevolare la clientela.

NOLEGGIO LUNGO TERMINE: SGRAVI FISCALI

Un ultimo aspetto da valutare se si vuole sapere con ragionevole precisione quanto costa noleggiare un’auto a lungo termine riguarda gli sgravi fiscali. I beneficiari delle agevolazioni possono essere le aziende, gli agenti di commercio e professionisti o gli esercenti le arti e le professioni in forma individuale. I liberi professionisti hanno per esempio la possibilità di dedurre il 20% della spesa sostenuta nel periodo di imposta, con un limite annuo di 3.615,20 euro, oppure di detrarre l’Iva in misura pari al 40%. Le società che concedono l’auto come benefit ai dipendenti in uso promiscuo possono invece ottenere una deduzione dei costi del 70%.