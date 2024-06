Stellantis: Van a Idrogeno più convenienti, -50% dei costi

Stellantis continua a puntare sulle celle a combustibile per i veicoli commerciali leggeri a idrogeno. Nonostante la domanda attuale sia inferiore alle aspettative, dalla divisione Pro One, che si occupa dei veicoli commerciali Stellantis, dipende l’offerta a basse emissioni per i veicoli da lavoro. La riduzione dei costi del 50%, è il principale motivo che fa bene sperare il gruppo, che guarda meno all’ex Sevel, ora Atessa Stellantis, dove è attualmente la produzione dei veicoli commerciali più grandi (FIAT Professional Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel/Vauxhall Movano e Toyota Proace Max), la punta di diamante, per l’85% delle esportazioni, ora a rilento per le poche vendite ICE. Andiamo per gradi, partendo proprio dalle aspettative di vendita e dagli investimenti di Stellantis nell’Idrogeno.

STELLANTIS PRO ONE: AVANTI TUTTA SUI FURGONI A IDROGENO ED ELETTRICI

Xavier Peugeot, capo della divisione Pro One, responsabile del settore dei furgoni, ha affermato che la trazione a idrogeno rappresenta un’alternativa valida alla trazione elettrica a batteria in numerosi settori. Come riporta Auto Haus, la rapida riduzione dei costi di produzione rende ottimista Peugeot: inizialmente, i veicoli commerciali leggeri a idrogeno costavano circa 130.000 euro, mentre oggi, a seconda del cliente e del tipo di finanziamento, il prezzo è sceso a circa 75.000 euro.

Tuttavia, per rendere questi veicoli più attraenti, è fondamentale una rapida espansione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno. A tal proposito, secondo un recente report del 2023, in Europa ci sono 857 distributori di Idrogeno, con in testa Germania (93) e Francia (42), seguite dalla Svizzera (14). In Italia, dovrebbero esserci 40 stazioni di idrogeno entro giugno 2026.

DOVE SONO ASSEMBLATI I FURGONI A IDROGENO STELLANTIS

Intanto però Stellantis si è portata avanti, con una serie di investimenti sulle celle a combustibile idrogeno e conta già una folta gamma di veicoli commerciali elettrici a idrogeno. Ad esempio la gigafactory di celle a combustibile SymphonHy in Francia, in joint venture “Symbio” tra Forvia, Michelin e Stellantis.

Qualche mese prima, a fine 2022, lo stabilimento Stellantis di Hordain (Francia) ha avviato la produzione in serie dei veicoli commerciali leggeri Peugeot Expert, Citroën Jumpy e Opel Vivaro nella versione a idrogeno, dotata di celle a combustibile. L’aspetto enfatizzato dal CEO Carlos Tavares è che “Con questo step, Stellantis scrive una nuova pagina nella storia dell’automobile, operando una transizione gestita insieme ai partner sociali nei nostri 12 siti produttivi ripartiti in sette regioni francesi, dove siamo storicamente e orgogliosamente radicati.” L’impianto ha una capacità produttiva di 10.000 veicoli all’anno a idrogeno, elettrici e termici.

I furgoni a zero emissioni di grandi dimensioni, come Peugeot e-Boxer Hydrogen, Citroën ë-Jumper Hydrogen, Opel Movano Hydrogen e Fiat Professional e-Ducato Hydrogen, invece, sono assemblati nello stabilimento di Gliwice (Polonia).

NUMERI DI VENDITE FURGONI ELETTRICI STELLANTIS PRO ONE

Nel primo trimestre 2024 i risultati della divisione Stellantis Pro One attribuiscono al gruppo una quota di mercato del 26% nella regione Medio Oriente e Africa, mantenendo la sua posizione di leader anche nelle regioni UE30 e Sud America. In termini di vendite di furgoni elettrici, Pro One detiene la prima posizione in Europa con una quota di mercato del 33%, con Peugeot in testa.