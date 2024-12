Assicurazione auto completa: cosa dovreste valutare

Avere una polizza RCA è obbligatorio per poter circolare in strada con la propria automobile. RCA è un acronimo che significa proprio Responsabilità Civile Autoveicoli, e numerose agenzie di assicurazioni propongono delle apposite polizze, alcune delle quali offrono diverse coperture accessorie. Ad esempio, ci sono polizze che coprono in caso di furto, incendio, danni al conducente e molto altro. In questo articolo abbiamo cercato di raccogliere tutti i principali fattori da valutare per scegliere una buona assicurazione auto completa.

DALLA RCA ALLE COPERTURE NON OBBLIGATORIE

Al momento di scegliere la copertura assicurativa per la propria automobile è fondamentale valutare quali sono i tipi di copertura inclusi. La copertura base, come abbiamo già detto nella nostra introduzione, è la RCA. Si tratta di una copertura che è obbligatoria per legge, e in caso di inosservanza delle norme si va incontro a delle sanzioni molto severe. Tra le coperture assicurative non obbligatorie più diffuse ci sono quelle che coprono il Furto e l’Incendio. Una copertura simile è quella contro eventi atmosferici o naturali. La polizza assicurativa potrebbe includere anche altre coperture che esulano dalle condizioni della vettura e dai danni provocati da un incidente. Questo è il caso di quelle polizze che coprono gli infortuni al conducente o le spese legali da sostenere in un eventuale contenzioso con gli altri automobilisti o comunque collegati al veicolo assicurato.

I FATTORI DA CONSIDERARE

I tipi di copertura non sono gli unici fattore da valutare. Tra i principali elementi da prendere in esame per scegliere l’assicurazione dell’auto ci sono i massimali. Si tratta del valore massimo che può avere la copertura economica offerta dall’agenzia assicurativa. Il massimale deve essere adeguato a quelli che potrebbero essere i rischi, così da non rischiare di avere in futuro problemi di tipo finanziario. Oltre ai massimali dovreste fare particolare attenzione alle franchigie, ossia l’eventuale importo che resta a carico dall’assicurato.

Passando invece a fattori più tipicamente economici non si può fare a meno di confrontare i costi del premio annuale delle polizze. Infine, una valutazione attenta e precisa dovrebbe riguardare anche la qualità dell’assistenza e del supporto ai clienti. Oggi tramite internet è possibile trovare senza difficoltà recensioni e feedback da parte degli altri automobilisti, grazie alle quali si può capire quali compagnie di assicurazioni offrono un’assistenza ai clienti di alto livello.

I NOSTRI CONSIGLI

Nelle righe precedenti abbiamo analizzato i principali fattori da tenere in considerazione per scegliere una buona polizza auto completa. In questo paragrafo vogliamo darvi degli utili consigli che potete usare per valutare con maggiore attenzione.

Dovreste iniziare dall’analisi di quelle che sono le vostre esigenze. L’uso che fate del veicolo, il chilometraggio e i rischi sono tra i fattori che possono rendere una polizza auto più adatta alle vostre specifiche necessità. La rete è una vostra alleata: in pochi minuti potete chiedere un preventivo online. Infine, vi suggeriamo di non esitare nel chiedere chiarimenti all’agenzia assicurativa qualora ci siano dubbi e incertezze. Un esperto sa come far luce su ogni elemento che possa risultare poco chiaro a chi non è del settore.