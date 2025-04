Guidare l’auto con carrello: consigli ed errori da evitare

Share on:

Guidare l’auto con carrello trainato è una soluzione pratica e sicura per trasportare oggetti voluminosi che non entrano nell’auto o sul tetto. Tuttavia, uno degli errori più comuni che si commettono innesca il fenomeno del pendolo, che può verificarsi durante la guida di un veicolo che traina un carrello, rimorchio o roulotte. Nei prossimi paragrafi, grazie a un video esplicativo, scoprirai perché si verificano le oscillazioni e come evitarle.

CONSIGLI BASILARI PER LA GUIDA DELL’AUTO CON CARRELLO O RIMORCHIO

Prima di vedere nel dettaglio come evitare nel modo specifico le oscillazioni del carrello trainato dall’auto, ricapitoliamo brevemente alcuni consigli generali per trainare un carrello con l’auto in modo sicuro:

controlla il peso del carico rimorchiato inclusi i bagagli eventuali, che deve essere coerente con la massa totale rimorchiabile riportata sul libretto di circolazione dell’auto alla voce O1 . Inoltre la massa trasportata sul carrello deve essere inferiore o uguale alla massa per cui è omologato il carrello. In un’altra guida approfondiamo nel dettaglio quali patenti servono per trainare un rimorchio;

inclusi i bagagli eventuali, che deve essere coerente con la massa totale rimorchiabile riportata sul libretto di circolazione dell’auto alla . Inoltre la massa trasportata sul carrello deve essere inferiore o uguale alla massa per cui è omologato il carrello. In un’altra guida approfondiamo nel dettaglio quali patenti servono per trainare un rimorchio; verifica sempre le condizioni del carrello , del fissaggio del carico e delle luci prima di partire;

, del fissaggio del carico e delle luci prima di partire; utilizza esclusivamente un gancio di traino omologato e montato da un’officina autorizzata;

controlla la pressione degli pneumatici del veicolo trainante e dell’appendice trainata secondo le indicazioni del Costruttore;

del veicolo trainante e dell’appendice trainata secondo le indicazioni del Costruttore; guida con prudenza , mantieni la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e riduci la velocità soprattutto nelle curve e sulle strade in salita o in discesa;

, mantieni la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e riduci la velocità soprattutto nelle curve e sulle strade in salita o in discesa; fai pause frequenti per controllare il carico, la pressione degli pneumatici e il funzionamento delle luci.

L’ERRORE PIU’ FREQUENTE DURANTE IL TRAINO CON L’AUTO: PERCHÉ SUCCEDE

L’effetto pendolo del carrello trainato si verifica quando il carrello inizia a oscillare lateralmente durante il traino, senza che il conducente riesca a fermarne il movimento incontrollato. Le situazioni più frequenti in cui il carrello “subisce” il momento inerziale che lo costringe ad oscillare sono:

il sorpasso di un altro veicolo effettuato in modo veloce;

di un altro veicolo effettuato in modo veloce; il cambio di corsia con manovre brusche;

con manovre brusche; le spinte laterali che il carrello può ricevere all’uscita dalle gallerie, su viadotti o in condizioni di forte vento;

che il carrello può ricevere all’uscita dalle gallerie, su viadotti o in condizioni di forte vento; alle precedenti contribuisce anche la velocità eccessiva, quando il carico sul carrello è disposto in maniera errata.

Il video qui sotto realizzato da Weigh Safe mostra in modo eloquente cosa non si deve fare.

CONSIGLI SULLA GUIDA DELL’AUTO CON IL CARRELLO

Ecco alcuni consigli per evitare il pendolo con il carrello trainato dall’auto: