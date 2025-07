Cosa fare se l’auto finisce in acqua? Istruzioni per salvarsi

Restare intrappolati in un’auto che affonda è uno degli incubi peggiori per ogni automobilista. Fortunatamente, si tratta di un’eventualità rara, ma non impossibile, soprattutto in caso di incidenti in zone con corsi d’acqua o guida con condizioni meteo estreme. Sapere esattamente cosa fare può fare la differenza tra la vita e la morte. L’Automobile Club Tedesco (ADAC) e l’Automobile Club Austriaco (ÖAMTC) hanno testato diversi scenari per fornire indicazioni pratiche e basate su prove reali su come uscire da un’auto che sta affondando e mettere in salvo i passeggeri. Vediamole insieme.

AGIRE NEI PRIMI SECONDI È FONDAMENTALE SE L’AUTO FINISCE IN ACQUA

Il primo e più importante consiglio è: agisci immediatamente. Non aspettare, non valutare, non cercare il telefono. Appena l’auto tocca l’acqua, devi abbassare il finestrino laterale elettrico e slacciare la cintura. Se il finestrino funziona, è la via d’uscita più semplice e veloce. Nei test ADAC e ÖAMTC, anche sott’acqua, i finestrini elettrici hanno funzionato per un tempo sufficiente all’evacuazione. Del resto è anche una delle più recenti valutazioni di sicurezza introdotte da Euro NCAP, il funzionamento dei finestrini elettrici in caso di immersione totale del veicolo. Cosa devi ricordare:

Agisci subito : i primi 30-60 secondi sono cruciali.

: i primi 30-60 secondi sono cruciali. Abbassa il finestrino laterale (meglio se elettrico).

laterale (meglio se elettrico). Slaccia la cintura immediatamente.

immediatamente. Esci dal veicolo appena possibile, prima che affondi del tutto.

SI PUO’ APRIRE LO SPORTELLO DELL’AUTO IN ACQUA?

Molti pensano di poter aprire la portiera una volta che la pressione interna si equilibra con quella esterna. Sbagliato. Questo richiede minuti preziosi, durante i quali potresti già essere sott’acqua. Nei test, l’apertura della portiera è stata possibile solo dopo oltre 4 minuti, con la testa del conducente già sommersa da più di un minuto e mezzo. Cosa devi ricordare:

Non contare sull’apertura dello sportello : si apre solo dopo troppo tempo.

: si apre solo dopo troppo tempo. Il rischio è restare intrappolato e senza ossigeno .

è restare . L’acqua entra in auto molto rapidamente.

COME USCIRE DALL’AUTO SE IL FINESTRINO ELETTRICO NON FUNZIONA?

La risposta è semplice: rompere un vetro e farsi una via di fuga. Non tutti i finestrini però possono essere rotti facilmente. Se i vetri sono a doppia parete (vetri laminati stratificati), anche un martello di emergenza può essere inefficace. In questo caso, dirigiti subito verso il lunotto posteriore, che spesso è a vetro singolo, e colpiscilo con un punzone di emergenza, lo strumento più efficace secondo i test, o qualsiasi oggetto abbastanza duro da poter sfondare il lunotto, come un ombrello. Cosa devi ricordare:

Tieni sempre un punzone o martello di emergenza a portata di mano.

a portata di mano. I vetri laterali doppi sono difficili da infrangere .

sono . Rompi il lunotto posteriore per una fuga più veloce, sfruttando la zona posteriore che sulle auto con motore anteriore resta a galla più a lungo del muso dell’auto.

E SE CI SONO BAMBINI A BORDO MENTRE L’AUTO AFFONDA?

La presenza di un bambino rende tutto più difficile, quindi bisogna essere più pronti e lucidi. Nei test, un vigile del fuoco esperto ha dovuto agire con precisione: raggiungere il seggiolino, liberare il manichino, rompere il finestrino posteriore e nuotare a dorso con il bambino sul petto. Per un genitore comune, impreparato e sotto stress, questa è un’operazione estremamente difficile. Cosa devi ricordare:

Con un bambino a bordo, agisci con lucidità e rapidità .

. Sblocca prima il bambino , poi trova la via d’uscita più semplice.

, più semplice. Un martello d’emergenza è fondamentale anche in questi casi.

STRUMENTI UTILI DA AVERE IN AUTO PER L’EVACUAZIONE

Un piccolo investimento può salvare la vita secondo i due Club europei: punzoni d’emergenza, martelli frangi vetro, e una luce lampeggiante d’emergenza galleggiante dovrebbero far parte del kit da tenere in auto. Ma non basta l’attrezzatura. Serve anche preparazione mentale: immagina la scena e familiarizza con i movimenti. Questo ti aiuterà a mantenere la calma.

COSA FARE SE L’AUTO FINISCE IN ACQUA IN SINTESI