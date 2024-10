Garanzie auto: quali sono, cosa coprono e diritti dei clienti

Come per la maggior parte dei beni di consumo, anche per le auto esiste la garanzia, i cui termini cambiano a seconda che l’auto sia stata acquistata nuova o usata. È importante che tutti i consumatori conoscano bene le garanzie auto e sappiano perfettamente quali sono e cosa coprono, in modo da far valere i propri diritti in caso di bisogno.

GARANZIA AUTO NUOVE

La garanzia legale per le auto nuove in Italia è regolata dal Codice del Consumo (D.lgs n. 206/2005), il quale prevede alcuni principi fondamentali.

Durata: la garanzia legale dura 2 anni dalla consegna dell’auto. Durante questo periodo, il venditore è responsabile per eventuali difetti di conformità presenti al momento della consegna.

Difetti di conformità: se l’auto ha difetti di conformità (p.es. problemi tecnici, malfunzionamenti o difetti di fabbricazione che la rendono diversa da quanto promesso o atteso), l’acquirente ha il diritto di chiedere la riparazione o la sostituzione del veicolo. Se questi rimedi non sono possibili o sono eccessivamente onerosi, può chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (ossia il rimborso).

Garanzia convenzionale: oltre alla garanzia legale, il produttore può offrire una garanzia convenzionale (o commerciale), che di solito copre un periodo più lungo, come 3, 5 o anche 7 anni, a seconda della casa automobilistica. Questa garanzia è aggiuntiva e può includere condizioni particolari o coprire solo determinate parti del veicolo (ad esempio il motore o la batteria di un’auto elettrica).

Condizioni della garanzia: per far valere la garanzia è fondamentale rispettare le condizioni previste dal produttore, come eseguire le manutenzioni periodiche presso officine autorizzate e utilizzare pezzi di ricambio originali.

GARANZIA AUTO USATE

La garanzia per le auto usate è disciplinata anch’essa dal Codice del Consumo, ma con alcune differenze rispetto alle auto nuove.

Durata: la garanzia legale per le auto usate è sempre di 2 anni, ma può essere ridotta a 1 anno previo accordo tra acquirente e venditore. Spesso i concessionari propongono questa riduzione ma affinché sua valida l’acquirente dev’essere d’accordo esplicitamente.

Difetti di conformità: anche per le auto usate, la garanzia copre i difetti di conformità presenti al momento della consegna. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione l’età e l’usura del veicolo: il consumatore non può reclamare per difetti legati alla normale usura dell’auto o per caratteristiche che sono specifiche di un’auto usata. Allo stesso tempo, in caso di guasto l’auto dev’essere riportata nelle condizioni in cui si trovava alla stipula del contratto e non in quelle dello stesso veicolo da nuovo. Questo consente al venditore di ripararla utilizzando componenti a loro volta già usati (a meno che si tratti di parti rilevanti ai fini della sicurezza) o ricambi rigenerati o non originali, ma di qualità corrispondente.

Garanzia del venditore privato: se si acquista un’auto usata da un privato, la garanzia legale non si applica. Tuttavia, l’acquirente è tutelato dal Codice Civile per i cosiddetti ‘vizi occulti‘ (art. 1490 cc), che devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e comunque entro 1 anno dall’acquisto.

COSA COPRONO LE GARANZIE AUTO

La garanzia di conformità per un’auto nuova (quella obbligatoria per legge) copre tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici, causati da un errore o difetto di produzione. Non sono inclusi nella garanzia tutti i componenti soggetti a usura, come gli pneumatici, i dischi e le pastiglie dei freni, i vetri e finestrini, i filtri e il cambio olio. Ovviamente, non sono coperti neanche tutti i danni causati da mancata o impropria manutenzione e dall’uso scorretto o sconsiderato da parte dell’acquirente. Per quanto riguarda invece la garanzia convenzionale o commerciale, la copertura è a completa discrezione del produttore: è quindi opportuno leggere bene i termini del contratto.

Anche la garanzia di conformità per un’auto usata, acquistata presso un rivenditore, ha la stessa copertura di quella dell’equivalente veicolo nuovo. Mentre nel caso di acquisto da privato, sono potenzialmente coperti solo i difetti che sono stati nascosti dal venditore (i già citati vizi occulti) e che rendono l’auto inutilizzabile, oppure che ne diminuiscono notevolmente il valore (p.es. l’errato conteggio dei chilometri percorsi o difetti strutturali al telaio).

GARANZIA AUTO: COSA FARE IN CASO DI DIFETTO E DIRITTI DELL’ACQUIRENTE

Se si scopre un difetto coperto da garanzia (sia per auto nuove che usate), bisogna informare tempestivamente il venditore o il concessionario, fornire una descrizione dettagliata del problema, richiedere la riparazione o la sostituzione. Se queste non sono possibili, si può richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Che cosa deve fare invece chi l’ha venduta? In primo luogo, la legge gli impone di fare tutto quanto è in suo potere per riportare la vettura in condizioni di conformità. Se un’auto si ferma per un guasto, tale guasto dev’essere riparato senza spese per l’acquirente, affinché la vettura torni a marciare regolarmente. Lo stesso principio vale anche per i casi meno evidenti, come il funzionamento irregolare di un componente (il climatizzatore, un alzavetri, un sistema d’infotainment, ecc.), che dev’essere riparato senza oneri per l’automobilista.

Importante: se il venditore non riesce nell’intento o se la riparazione è impossibile o, ancora, ha un costo sproporzionato, il venditore deve trovare un accordo con il cliente oppure coinvolgere la casa costruttrice (sulla quale ha poi il diritto di rivalersi), per trovare una soluzione condivisa con l’acquirente. Che può essere il rimborso di una parte del denaro versato (perché il bene difettoso ha un valore minore) oppure sconti o altre forme di risarcimento. Il rimedio deve avvenire senza spese per il cliente e rapidamente.

Come detto in precedenza, secondo il Codice del Consumo se dovesse rivelarsi del tutto impossibile riparare il bene difettoso, l’acquirente ha diritto alla sua sostituzione o alla risoluzione del contratto, ottenendo il pieno rimborso. Tuttavia queste ipotesi si verificano raramente con le auto e spesso solo a seguito di un’azione legale.

COME MANTENERE VALIDA LA GARANZIA AUTO

Dato che la garanzia copre principalmente il funzionamento dell’auto, per mantenerla valida è necessario effettuare la regolare manutenzione. Nell’Unione Europea, per i primi 2 anni, non c’è l’obbligo di rivolgersi a officine autorizzate. L’importante è che il tagliando sia effettuato secondo le indicazioni del produttore e che vengano utilizzati ricambi nuovi, originali o di qualità equivalente. Per mantenere la garanzia valida è anche importante che tutte le manutenzioni siano documentate regolarmente, secondo quanto riportato sul libretto del veicolo.