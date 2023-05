Trasferimento assicurazione auto: quando si può fare

Il trasferimento assicurazione auto è un’opzione consentita solo in poche circostanze. L’operazione in sé non presenta una complessità procedurale. Ma occorre prestare attenzione alla preparazione dei documenti per effettuare il cambio. In alcuni casi il trasferimento dell’assicurazione auto potrebbe non essere possibile e l’unica strada percorribile è la sospensione del contratto esistente. A fare la differenza sono le policies della compagnia assicurativa nel contesto delle normative vigenti. Facciamo il punto della situazione.

TRASFERIMENTO ASSICURAZIONE AUTO: I CASI IN CUI È POSSIBILE

Il trasferimento assicurazione auto consente di mantenere attiva la polizza precedentemente emessa spostandola su un nuovo veicolo. A patto di rispettare alcune condizioni. Innanzitutto, il veicolo sul quale effettuare il trasferimento dell’assicurazione deve essere immatricolato presso il Pubblico registro automobilistico. Non occorre che l’auto sia nuova poiché è possibile trasferire la classe di merito a patto che venga reimmatricolata con i dati dell’assicurato. Il veicolo sul quale trasferire la polizza deve essere intestato allo stesso proprietario del veicolo precedente. Il trasferimento è ammesso anche al coniuge in comunione dei beni, al convivente di fatto o agli eredi. Questa opzione può essere esercitata anche in caso di vendita, rottamazione, esportazione all’estero o consegna in conto vendita. In ogni caso, il trasferimento può avvenire solo tra veicoli appartenenti alla stessa tipologia. In altre parole, la polizza di un’automobile non può essere sostituita, ad esempio, con quella di una moto e viceversa. Soddisfatte queste condizioni, la vecchia polizza rimane attiva, ma viene aggiornata con i dati del nuovo veicolo, fino alla scadenza stabilita dal contratto.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER IL TRASFERIMENTO ASSICURAZIONE AUTO

La procedura di trasferimento assicurazione auto è rapida e più semplice se i proprietari del nuovo e del precedente veicolo coincidono. I documenti richiesti sono l’atto di vendita, il certificato di demolizione o rottamazione e l’eventuale denuncia di furto. Le compagnie assicurative richiedono la carta verde, il certificato o il contrassegno dell’assicurazione precedente e il libretto del veicolo sul quale trasferire la polizza. Completata la procedura del passaggio dell’assicurazione, il nuovo proprietario può fruire della copertura in conformità alle condizioni stabilite dal contratto precedente.

COME TRASFERIRE L’ASSICURAZIONE AUTO A UN’ALTRO VEICOLO

Il trasferimento dell’assicurazione auto è una procedura frequente nel caso di acquisto di un nuovo veicolo e mantenimento del rapporto assicurativo con la stessa compagnia. In questi casi basta una semplice comunicazione alla compagnia dell’acquisto del nuovo veicolo e dell’intenzione di trasferire la polizza. A quel punto, l’assicuratore prepara un nuovo preventivo per poi procedere, nel caso di accettazione, con il passaggio effettivo della polizza. Se il premio è inferiore a quello precedente viene effettuato un rimborso per la differenza. Al contrario, se il costo della nuova polizza è maggiore, il proprietario deve corrispondere la parte mancante.

IL CASO DEL TRASFERIMENTO ASSICURAZIONE AUTO A UN NUOVO PROPRIETARIO

Il trasferimento della polizza Rc auto a un proprietario diverso dall’originario è molto comune. Pensiamo ad esempio al caso di un genitore che intende passare l’assicurazione al figlio neopatentato. La normativa in vigore non consente questa operazione in quanto il premio è calcolato in base al rischio associato alla persona assicurata. Questo spiega perché i neopatentati partono dalla quattordicesima classe di merito. Coloro che desiderano intestare una nuova polizza al figlio devono quindi stipulare un nuovo contratto di assicurazione sfruttando il cosiddetto decreto Bersani. In questo modo i neopatentati possono acquisire la classe di merito più favorevole presente nel nucleo familiare. A condizione che il veicolo, sia nuovo che usato, venga assicurato per la prima volta. Una volta effettuato il trasferimento, è possibile estinguere il contratto di assicurazione precedente e richiedere il rimborso della parte non goduta del premio.

Il TRASFERIMENTO ASSICURAZIONE AUTO È DIFFERENTE DALLA CESSIONE DEL CONTRATTO

Facciamo infine presente la distinzione tra il trasferimento dell’assicurazione e la cessione della polizza. Questa seconda opzione comporta il cambio del nominativo del proprietario del contratto quando l’auto viene venduta. Il contratto viene ceduto alle stesse condizioni, mantenendo invariate tutte le clausole, le garanzie aggiuntive e le caratteristiche della polizza.