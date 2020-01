La procedura da seguire per ottenere il risarcimento danno in caso di Incidente con auto non assicurata oppure non identificata

Cosa succede se si verifica un incidente con auto non assicurata o non identificata? Succede che in teoria i danneggiati potrebbero passare un bel guaio, non essendoci la possibilità di ricorrere alla compagnia assicurativa del responsabile per ottenere il giusto risarcimento. Ma per fortuna la legge tutela le vittime di questo tipo di situazioni e ha istituito un organismo, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte in cui un sinistro stradale vede coinvolto un mezzo non assicurato o non identificato (e non solo).

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE CON AUTO NON ASSICURATA

Dunque, nella malaugurata ipotesi di un incidente con un’auto non assicurata (scopri i rischi che si corrono a circolare con un’auto senza assicurazione), bisogna attivarsi molto alla svelta, perché il rimborso delle spese sostenute per i danni non è automatico e va richiesto entro scadenze precise e nelle giuste modalità. Innanzitutto subito dopo il sinistro è consigliabile compilare comunque il Modulo Blu, non tanto a fini risarcitori ma per entrare in possesso dei dati anagrafici della controparte non assicurata, nonché del numero della sua patente e della targa, per ricostruire la dinamica dell’incidente e per annotare eventuali testimoni. Se la controparte è collaborativa allora tanto meglio; se invece (essendo in grave torto) dovesse risultare poco conciliante, rifiutandosi per esempio di fornire i propri dati, non è il caso di allarmarsi. Al massimo si può valutare se fare intervenire la polizia locale.

IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Come detto, per ottenere il risarcimento in seguito a incidente con auto non assicurata bisogna affidarsi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la CONSAP (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici). Istituito con la legge 990/1969 e disciplinato oggi dagli articoli 283 e successivi del Codice della Assicurazioni, il Fondo di Garanzia opera attraverso le cosiddette compagnie assicuratrici ‘designate’, che cambiano periodicamente e sono diverse da regione a regione, a cui spetta liquidare il danno per il sinistro come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Le somme anticipate dalle imprese designate sono poi rimborsate dalla CONSAP, che a sua volta si finanzia mediante un prelievo del 2,5% su tutti i contratti RC auto stipulati dagli automobilisti. Una volta liquidato il danno, il Fondo procede con l’azione di rivalsa verso l’effettivo responsabile del sinistro (se identificato).

INCIDENTE CON AUTO NON ASSICURATA: LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Per avanzare la richiesta di risarcimento di un danno causato da un sinistro con auto non assicurata, si deve compilare in ogni sua parte un apposito modulo scaricabile sul sito della CONSAP. Il modulo, compilato, stampato e firmato, va inviato per raccomandata, con tutti gli allegati richiesti (copia documento d’identità del richiedente, documentazione attestante i danni a cose e/o persone subiti, ogni altro documento utile a sostenere la richiesta d’indennizzo) alla compagnia assicurativa designata; e per raccomandata o PEC (richiestedirisarcimento@pec.consap.it), senza allegati, anche alla stessa CONSAP. Il termine per l’invio della richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia è entro due anni dal giorno in cui si è verificato l’incidente. Ma poiché per i sinistri con decesso il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni, in questo caso estremo la richiesta di indennizzo può essere inoltrata entro la suddetta tempistica.

INCIDENTE CON AUTO NON ASSICURATA: LA PROCEDURA DI RISARCIMENTO

Dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento, la compagnia assicuratrice designata dal Fondo verifica se effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non era coperto da assicurazione oppure se non risulta identificato. Nella prima ipotesi (veicolo senza assicurazione), i danni alle cose e alle persone sono risarciti integralmente. In caso di veicolo non identificato, invece, vengono riconosciuti per intero soltanto i danni alla persona: ai danni materiali si applica infatti una franchigia di 500 euro e tali danni vengono risarciti solo se contestualmente ci sono stati gravi alla persona. Entro 60 giorni dalla richiesta, l’impresa designata formula al danneggiato un’offerta di risarcimento, oppure gli comunica i motivi per cui ritiene di non dover formulare nessuna offerta. Se la documentazione ricevuta è incompleta, la compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni (e i termini per l’offerta sono sospesi).

INCIDENTE CON AUTO NON ASSICURATA: MASSIMALI

L’intervento del Fondo di Garanzia in caso di incidente con auto non assicurata è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. Dal 11 giugno 2017 il massimale è fissato, per sinistro, in 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone e in 1.220.000 in caso di danni alle cose. Precedentemente, dalla data dell’11 giugno 2012, era invece di 5.000.000 per i danni alla persona e di 1.000.000 per i danni alle cose, sempre per sinistro. Se a prima vista sembrano cifre molto considerevoli, ricordiamo che si tratta di massimali ‘per sinistro’: significa che nell’eventualità di un incidente con molti danneggiati, tali importi sono da suddividere tra tutti i richiedenti.