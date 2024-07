Classe CU assicurazione: cos’è e come si verifica

La classe CU (Classe di Merito Universale) è un fattore fondamentale per determinare il costo dell’assicurazione auto in Italia. Questo sistema premia i guidatori virtuosi e penalizza quelli che causano incidenti. In questo articolo, approfondiremo cos’è la Classe CU, come funziona, e come verificare la propria classe di merito.

COS’È LA CLASSE CU ASSICURAZIONE

La classe CU è un indicatore utilizzato dalle compagnie assicurative per valutare il rischio associato a un guidatore. Si basa su un sistema di classi di merito che vanno dalla 1 (la migliore) alla 18 (la peggiore). Ogni anno senza sinistri permette di avanzare di una classe, riducendo il premio assicurativo, mentre ogni incidente con colpa può far retrocedere di due classi o più, aumentando il costo della polizza.

Come funziona

Il sistema delle classi di merito è stato introdotto per incentivare una guida prudente e responsabile. Ogni nuova polizza parte dalla classe 14, ma è possibile ereditare una classe più vantaggiosa tramite la Legge Bersani, se si acquista un secondo veicolo intestato a un membro del nucleo familiare. La classe CU è valida per tutti i veicoli a motore, compresi auto, moto e ciclomotori, e viene riportata nell’attestato di rischio, un documento che riassume la storia assicurativa degli ultimi cinque anni.

COME VERIFICARE LA CLASSE CU

Verificare la propria classe CU è semplice. Ogni anno, alla scadenza della polizza, la compagnia assicurativa invia l’attestato di rischio, dove è indicata la classe di merito attuale. Questo documento può essere consultato anche online, accedendo all’area riservata del sito della propria assicurazione. Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mette a disposizione un servizio online per controllare la propria storia assicurativa.

Passaggi

Per verificare la propria classe CU online, è necessario accedere all’area riservata del sito web della propria compagnia assicurativa. Dopo aver effettuato il login, si può consultare la sezione dedicata alla polizza auto e scaricare l’attestato di rischio. In alternativa, è possibile utilizzare il servizio del Portale dell’Automobilista, inserendo i dati richiesti per ottenere informazioni dettagliate sulla propria storia assicurativa.

IMPORTANZA DELLA CLASSE DI MERITO

La classe CU influisce direttamente sul premio assicurativo. Una classe di merito bassa (ad esempio, 1 o 2) comporta sconti significativi, mentre una classe alta (14 o superiore) può aumentare considerevolmente il costo della polizza. Per questo motivo, è importante mantenere una guida prudente e cercare di evitare incidenti, così da migliorare anche la propria classe di merito nel tempo.

In caso di aumenti significativi, può essere utile approfittare di portali di comparazione online, che consentono in pochi click di visualizzare rapidamente le diverse opzioni disponibili sul mercato e confrontarle tra loro.

Chiaramente è importante optare per siti sicuri e affidabili, che possono contare su diverse partnership, così da avere a propria disposizione un ampio numero di soluzioni da poter comparare. Di certo, è possibile risparmiare grazie alle polizze auto economiche su Facile.it, un portale sicuro, intuitivo e gratuito, tramite il quale confrontare le proposte delle più importanti compagnie operanti sul territorio italiano e trovare quella più adatta alle proprie esigenze. In questo modo, si avrà l’opportunità di risparmiare, anche in caso di aumenti dovuti ad eventuali sinistri.

COME MIGLIORARE LA PROPRIA CLASSE CU

Migliorare la propria classe CU richiede costanza e attenzione alla guida. Ogni anno senza sinistri permette di avanzare di una classe, mentre per chi ha causato incidenti, è possibile recuperare nel tempo mantenendo una condotta di guida esemplare. Utilizzare l’assistenza di un broker assicurativo può aiutare a trovare le soluzioni più convenienti per migliorare la propria classe di merito.