Assicurazione auto mensile o rateizzata? Le differenze

Negli ultimi tempi tanti automobilisti scelgono di sottoscrivere sia polizze auto mensili che polizze auto rateizzate. Entrambe le formule vi sembrano la stessa cosa? Non è esattamente così. Vediamo, qui di seguito, come funzionano l’assicurazione auto mensile e rateizzata e quali sono le differenze.

ASSICURAZIONE AUTO MENSILE

La RC auto mensile è di fatto un’assicurazione auto temporanea, della durata di 30 giorni, che permette di viaggiare assicurati per un breve periodo di tempo senza dover sostenere l’intero costo di una polizza annuale. Il periodo di copertura può essere anche più prolungato, come nel caso delle assicurazioni trimestrali o semestrali, ma in genere non prevede un pagamento del premio frazionato, quindi non va confusa con le assicurazioni rateizzate.

In buona sostanza l’assicurazione temporanea rappresenta una formula appositamente pensata per quelle persone che necessitano di assicurare il veicolo per un lasso di tempo breve, ad esempio per chi utilizza l’auto solo saltuariamente o per una sola stagione.

In proporzione il costo della polizza temporanea, se proiettato sui 12 mesi, è più elevato rispetto a quello di una normale polizza annuale, ma in valori assoluti questa soluzione si rivela molto conveniente per chi utilizza l’auto solo per alcuni periodi dell’anno.

ASSICURAZIONE AUTO A RATE

Quando si parla di assicurazione auto a rate ci si riferisce invece, nello specifico, a una formula per il pagamento della RCA che consente di andare incontro alle esigenze degli automobilisti senza molta liquidità disponibile al momento del rinnovo.

Attraverso questa formula è possibile corrispondere il premio annuale in dodici rate mensili, così da evitare l’esborso in un’unica soluzione. Questa polizza prevede che l’assicurato versi le somme stabilite in tempo, alle quali si aggiungono gli interessi e il costo per la gestione della pratica. La somma viene versata direttamente all’agenzia finanziatrice, la quale si occupa in seguito di remunerare la compagnia assicurativa.

Le società finanziarie nella maggior parte dei casi sottoscrivono delle apposite convenzioni con le assicurazioni o sono di proprietà delle stesse. Del resto, almeno nell’ultimo periodo, i costi delle polizze sono lievitati e ciò ha portato a prediligere il pagamento con piccole rate mensili.

Com’è facile intuire, il grande vantaggio dell’assicurazione a rate è la possibilità di diluire i costi, aspetto interessante specialmente per gli automobilisti che non dispongono di accantonamenti per pagare il premio in un’unica soluzione. Per chi non ha la liquidità sufficiente, corrispondere l’intero importo per saldare la RC auto si rivela un grosso disagio.

Esistono poi molte compagnie che propongono l’assicurazione rateizzata a tasso zero, così da massimizzare i benefici per i sottoscrittori.

L’assicurazione a rate non deve essere quindi confusa con la RC auto mensile o temporanea. Quest’ultima, infatti, ha sempre una validità limitata e inferiore a 12 mesi. Alcune volte viene sottoscritta anche solo per una giornata o una settimana. Con la polizza rateizzata, invece, la compagnia consente all’automobilista di saldare il premio annuale in rate che vengono spalmate nell’arco di un anno. In buona sostanza il mezzo viene sempre assicurato per l’intero anno, anche se il versamento del premio è dilazionato.

ASSICURAZIONE AUTO MENSILE O RATEIZZATA: COME SCEGLIERE

La scelta fra assicurazione auto mensile o rateizzata dipende chiaramente dalle specifiche esigenze del caso e per questo è importante confrontare le proposte delle varie compagnie.

Se si ha bisogno di una polizza che sia valida per tutto l’anno, in genere si raccomanda di pianificare un budget di spesa mensile, in maniera da accantonare la somma necessaria per pagare la polizza in un’unica soluzione. Tuttavia, questa soluzione comporta molto impegno e presenta il rischio di arrivare alla scadenza senza i fondi sufficienti. Un altro aspetto da considerare è poi la capacità di rimborso e l’impatto che le rate possono avere sul bilancio mensile.

A tal riguardo, i siti di comparazione online permettono sempre di risparmiare tempo e, a volte, anche denaro, grazie al confronto delle tariffe in un’unica pagina. Ultimamente, su molti portali specializzati risultano integrate anche le opzioni per il pagamento rateizzato. Ad esempio, è possibile trovare un’assicurazione auto economica facendo richiesta su Facile.it e selezionare le compagnie che propongono la rateizzazione del premio in modo da identificare rapidamente la RC più conveniente e che possa fare al proprio caso.

In ogni caso la stipula della polizza a rate comporta la sottoscrizione di un vero e proprio prestito, quindi diventa necessario prendere una decisione accurata e ben ragionata. Non mancano compagnie assicurative che permettono di sottoscrivere polizze auto a rate senza che sia necessario esibire la busta paga. Ecco, quindi, che anche coloro privi di una fonte di reddito fissa o comunque dimostrabile possono usufruire della dilazione.

Diluire la spesa può essere molto conveniente per chi non intende privarsi della liquidità in via immediata. Affrontare le piccole rate che hanno cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale, per molti automobilisti è abbastanza comodo e poco oneroso. Prima di sottoscrivere la propria polizza è bene non essere frettolosi, ovvero comparare con attenzione tutte le possibili alternative. La lettura delle clausole contrattuali diventa determinante per evitare errori di valutazione e ridurre il rischio di corrispondere maggiorazioni eccessive rispetto a quelle originariamente preventivate.