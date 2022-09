Acquisto auto usate: le categorie tra cui scegliere

Continua la nostra guida all'acquisto delle auto usate: stavolta ci occupiamo delle categorie tra cui scegliere, con le specifiche di cui bisogna tenere conto.

Se avete in mente di acquistare un’auto usata qualsiasi purché si presenti bene, dovete tener conto, al di là del prezzo, che ogni modello può presentare una serie di difetti in base alla categoria di appartenenza. Ad esempio la frizione per una citycar, oppure il parabrezza scheggiato per un’auto che ha macinato km. Se invece state cercando un modello ben preciso, leggete con attenzione questo articolo poiché potreste scoprire che l’auto a cui aspirate in realtà non fa per voi…

ACQUISTO AUTO USATE: ATTENZIONE AI RICAMBI

Per semplicità indicheremo i diversi segmenti come Premium, Medie, Piccole, Station Wagon, Monovolume e Fuoristrada. Prima di analizzare i singoli segmenti proviamo a ragionare come i commercianti del settore onesti: più giovane e diffusa è l’auto, meno problemi si avranno nel reperire eventuali ricambi, anche usati, se non costituiscono un rischio per la sicurezza di guida (quindi no airbag, freni, pneumatici, ecc). Di conseguenza meglio non avventurarsi in auto con oltre 7-8 anni se non siete esperti autoriparatori. Occhio anche alle auto in edizione limitata o alle cabrio fuori produzione da molto tempo. I ricambi di concorrenza per queste vetture scarseggiano e il prezzo di quelli originali non tiene spesso conto della svalutazione del veicolo.

ACQUISTO AUTO USATE: PREMIUM

Una vettura di alta classe (Premium) può ritenersi mediamente meno stressata di un’utilitaria, per diversi motivi. Il primo è che generalmente chi acquista questo tipo di auto nuove non ha problemi economici e possiede più di un veicolo. Normalmente hanno motori di grossa cilindrata (specialmente diesel). E il proprietario, che magari non ha una guida esasperata e/o sportiva, ha quasi certamente curato la manutenzione con regolarità e scrupolo presso la rete ufficiale. Specie se l’auto è stata usata per lavoro (maggiore affidabilità). Si svalutano molto velocemente nei primi anni di vita, quindi potrebbero rappresentare un buon affare; ma la circostanza può diventare un boomerang se poi si decide di rivenderla dopo qualche anno. Sono di norma dotate di molti più accessori e dispositivi per il comfort e la sicurezza di viaggio. Sicuramente utili ma a volte anche eccessivi per chi non è abituato ad armeggiare con display touch e sistemi multimediali. Le prestazioni dinamiche non mancano ma anche le spese fisse (bollo e assicurazione) per queste auto non sono trascurabili. E la manutenzione certamente non è tra le più convenienti.

ACQUISTO AUTO USATE: MEDIE

Molto diffuse sul mercato italiano con un’ampia gamma di vetture con una cilindrata da 1.0 a 1.6, sia italiane che straniere. A volte la scelta è influenzata più dal blasone del marchio che dai contenuti, spesso a favore delle tedesche, ma anche le francesi e le giapponesi si difendono bene. Le auto medie italiane non sempre godono di grossi apprezzamenti ma alla fine si fanno valere per i loro modesti costi di esercizio e una più ampia disponibilità di ricambi di concorrenza. A proposito di costi, il downsizing motoristico ha voluto motori con meno cilindri (2 o 3 anziché 4) e cilindrate un tempo relegate alle citycar da passeggio (tra 900 e 1200 cc) che pavoneggiano consumi ed emissioni molto contenuti. Grazie all’adozione del turbocompressore questi motori riescono ad essere perfino brillanti. Ma con un peso che supera abbondantemente la tonnellata, se si schiaccia l’acceleratore i consumi reali sono molto più alti di quelli ufficiali. A tal proposito, ecco come si calcolano i consumi auto ufficiali.

ACQUISTO AUTO USATE: PICCOLE

Le piccole sono vetture usate prevalentemente in città o per gli spostamenti ‘intercity’, dove viene messa a dura prova la longevità della frizione, delle sospensioni e degli organi dello sterzo. Generalmente hanno basse spese di gestione (bollo auto e assicurazione) e consumano poco carburante (anche 20 km/l nel misto) in virtù della massa ridotta e dei motori sempre più efficienti in termini di combustione. A essere sinceri gli ultimi modelli delle ‘piccole’ non si possono proprio definire utilitarie in senso stretto. Perché oramai sono dotate di dispositivi e accessori che prima erano appannaggio delle vetture di classe medio-alta. In caso di acquisto, particolare attenzione verrà riservata allo stato della frizione e degli organi dello sterzo, maggiormente sollecitati nella guida cittadina. Marciapiedi, paletti e panettoni di cemento lasciano profonde cicatrici sui parafanghi posteriori e sui sottoporta. Danni alla carrozzeria che richiedono molta manodopera per la riparazione in officina, per cui si ricorre spesso a un metodo economico e veloce per mascherarli ma non altrettanto professionale. In questo settore hanno fatto scuola vari modelli italiani (Panda e Punto su tutti). Ma negli ultimi anni questo segmento ha visto nascere modelli altrettanto validi prodotti da case costruttrici sia europee che asiatiche.

ACQUISTO AUTO USATE: STATION WAGON

Le Station Wagon sono auto concepite per la famiglia che puntano tutto sulla funzionalità. Non si può certo apprezzarle per il design accattivante, che solo negli ultimi anni è stato rivisto per alleggerire la coda squadrata con linee morbide e sportiveggianti. Le station wagon compatte stanno cedendo il passo ai piccoli SUV. Ma resistono ancora nelle declinazioni di gamma medio-alta come alternativa per chi non vuole un’auto alta e con le ruote grosse. Usate se ne trovano molte e di tutte le cilindrate, da 1200 cc a oltre 3000 cc, quindi la scelta deve basarsi essenzialmente sull’uso che ne farete. Per essere più esplicativi, un motore con una cilindrata più bassa vi costringerà a sfruttare a fondo le marce soprattutto se l’auto è carica. Questo stile di guida oltre a consumare più carburante richiede una guida più impegnativa nei sorpassi e sui falsopiani autostradali per trarsi d’impaccio. Quindi, se contate di caricare nell’ampio baule il passeggino del bebè e la spesa per tutto il mese può anche avere un senso ripiegare, ad esempio, su un motore 1400 cc. Mentre se praticate un lavoro o uno sport che richiede attrezzatura pesante (bombole da sub, attrezzi da giardinaggio) e non viaggiate soli è meglio contare su un motore più prestazionale ed equilibrato, come un 1600 cc. Come dicevamo, quest’auto si acquista per trasportare qualsiasi cosa entri nel bagagliaio, controllate quindi con attenzione la probabile presenza di segni e rigature.

ACQUISTO AUTO USATE: MONOVOLUME

Anche le monovolume, come le station wagon compatte, hanno seguito l’orientamento del mercato. E per acquistarne una autentica, che non sia passata ancora di moda, bisogna accontentarsi dei nomi su cui le case auto francesi e tedesche continuano a puntare. Come Renault Espace, Mercedes Classe B, Volkswagen Touran e altre. Tuttavia d quando le auto pesanti (anche fino a 2 tonnellate) e squadrate dalle fattezze di un minivan sono state spiazzate dai moderni crossover, il concetto di monovolume è rinato con modelli più maneggevoli. L’aerodinamica dei modelli meno attuali è una pretesa assurda su veicoli in cui non bisogna chinare la testa mentre si caricano le cose. Ne consegue che sono assetate di carburante, meglio pertanto scegliere le versioni equipaggiate con motori turbodiesel con una coppia superiore e maggiore agilità e sicurezza. I punti deboli dei monovolume sono i freni e le sospensioni in quanto gravati normalmente da un carico superiore a quello in una vettura normale. Particolare attenzione dev’essere riservata ai sedili e ai loro meccanismi e agganci se si possono spostare o smontare per aumentare la capacità di carico.

ACQUISTO AUTO USATE: FUORISTRADA E SUV

I fuoristrada sono quelli autentici, inarrestabili su quasi tutti i fondi stradali e che richiedono esperienza per potersi muovere con la trazione integrale e le marce ridotte dove nessun’altra auto stradale oserebbe mai mettere le ruote. I SUV (Sport Utility Vehicle) invece ne riprendono le forme e alcuni contenuti. Lasciando poi all’automobilista la scelta tra un’auto tutto sommato normale ma con trazione anteriore e ruote grosse; oppure un veicolo che abbia almeno il cambio automatico e la trazione integrale (per poter così guidare con maggiore sicurezza sull’asfalto sdrucciolevole). Va da sé che i modelli meno recenti soffrono in autostrada le stesse lacune, o quasi, su freni, stabilità e consumi di carburante eccessivi come i monovolume. Ecco perché molti acquistano un fuoristrada solo per poter raggiungere la baita in montagna, su percorsi accidentati o frequentemente innevati. Ed esposti quindi a graffi sulla carrozzeria, colpi al sottoscocca e corrosione alla scocca. Riparare le sospensioni, il differenziale o il cambio potrebbe rivelarsi più caro del valore dell’auto. Quindi non avventuratevi da soli se non siete esperti in meccanica. E soprattutto non fatevi sedurre da kit di rialzo delle sospensioni, dalle gomme tassellate o dal gancio di traino già installato. Piuttosto, verificate che siano efficienti e riportati sulla carta di circolazione se non sono originali.

CONTROLLARE I KM DI UN’AUTO USATA DALLA TARGA O TELAIO

Dopo aver scelto la categoria, prima di acquistare un’auto usata è necessario controllare lo storico dei km, dei tagliandi e di eventuali incidenti del veicolo. Verifica che potete fare facilmente usando un servizio online utile e veloce che abbiamo provato per i nostri utenti. Basta inserire nel banner qui sotto il numero di telaio (chiamato anche “VIN”), o la targa dell’auto che state pensando di acquistare, e poi cliccare sul tasto ‘CONTROLLA L’AUTO ORA’ per verificare con facilità lo storico di revisioni, chilometri, ecc. Puoi anche cliccare qui per andare direttamente alla pagina per il controllo storico dei km e dei tagliandi fatti.

Bene, ora è il momento di esaminare l’autovettura scelta per capire se è l’affare giusto. Siete pronti a impugnare la penna del perito assicurativo per un giorno? Prendete la check list, la torcia, lo specchietto e la calamita. Scarica la check list dei controlli da fare sull’auto prima dell’acquisto. Qui invece per tornare al sommario della nostra guida all’acquisto di auto usate e leggere gli altri capitoli. Se non vi sentite sicuri ad effettuare da soli tutti i controlli di rito, potete richiedere la perizia di un tecnico esperto che viene fino all’indirizzo concordato. Inoltre, acquistare un’auto usata online da privati su portali che verificano l’affidabilità dei venditori, garantisce una transazione più tranquilla. Clicca il banner qui sotto per scoprire tutti i vantaggi.