VW Jetta: 5 stelle Latin CAP con ADAS, ma con alcune riserve

La Volkswagen Jetta (nota come Vento in Uruguay e Argentina), prodotta in Messico, ha recentemente ottenuto il massimo riconoscimento di cinque stelle nei crash test di sicurezza Latin NCAP. Il risultato premia una strategia orientata alla sicurezza globale, in linea con le raccomandazioni di Global NCAP, ma evidenzia anche criticità tecniche che richiederanno ulteriori perfezionamenti di cui parliamo nei prossimi paragrafi con i commenti alla prova e il video.

VW CON ADAS ARRIVANO LE 5 STELLE

Il modello testato — aggiornato ma senza modifiche strutturali rispetto al precedente test del 2019 — ha confermato le ottime performance grazie a un pacchetto di sicurezza di serie che include sei airbag, controllo elettronico della stabilità (ESC) e ADAS optional come il sistema di frenata automatica d’emergenza (AEB). I risultati riportati da Latin NCAP sono lodevoli:

86,87% nella protezione degli occupanti adulti

nella protezione degli occupanti 89,75% nella sicurezza dei bambini

nella sicurezza dei 72,60% nella protezione di pedoni e utenti vulnerabili della strada

nella protezione di della strada 91,06% nei sistemi di assistenza alla sicurezza

Il test ha incluso scenari di impatto frontale, impatto laterale e contro un palo, oltre a nuove valutazioni per colpo di frusta, protezione dei pedoni, rilevamento dell’angolo cieco (BSD), AEB urbano e interurbano e sistema di assistenza alla velocità (SAS).

LE ANOMALIE OSSERVATE: SICUREZZA VW JETTA MIGLIORABILE

Nonostante il giudizio complessivo positivo, alcune anomalie durante le prove hanno sollevato dubbi sulla coerenza della protezione in scenari critici. In particolare, nel test d’impatto laterale si è verificata l’apertura della portiera anteriore, un evento non auspicabile che può comportare rischi di espulsione del passeggero in condizioni reali. Va detto che, anche in questo caso, la protezione fornita è rimasta “buona” secondo Latin NCAP, ma l’evento resta un indicatore importante per futuri affinamenti.

Altre aree di miglioramento riguardano la protezione passiva per i pedoni, in particolare nella zona superiore delle gambe, e le prestazioni del sistema AEB nei confronti degli utenti vulnerabili della strada (VRU), come ciclisti e pedoni in movimento, dove la risposta è risultata meno robusta rispetto agli standard ideali.

UN ESEMPIO VIRTUOSO PER I MERCATI EMERGENTI

La valutazione è stata effettuata su base volontaria da Volkswagen, un gesto che segnala la volontà del marchio di anticipare normative e aspettative dei consumatori latinoamericani, piuttosto che inseguirle. Secondo Alejandro Furas, segretario generale di Latin NCAP: “Questo risultato a cinque stelle per la Jetta conferma l’impegno di Volkswagen nell’offrire i massimi livelli di sicurezza ai propri clienti fin dalle versioni standard. Latin NCAP si augura che i produttori confermino questo percorso con i nuovi modelli destinati al mercato latinoamericano e caraibico.”

Anche Stephan Brodziak, presidente del Latin NCAP: “Il risultato a cinque stelle della Volkswagen Jetta dimostra che è perfettamente possibile produrre e vendere nella nostra regione veicoli che soddisfano gli standard minimi essenziali di sicurezza. Tuttavia, sussistono ancora aree critiche di miglioramento, in particolare nella protezione passiva dei pedoni e degli utenti della strada vulnerabili, che rappresentano una percentuale significativa delle vittime della strada.”