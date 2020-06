Trasportare mobili Ikea in auto: il crash test shock mostra come non farlo

Come trasportare i mobili Ikea in auto fino a casa? L’ADAC mette in guardia dai rischi sottovalutati con un crash test. Ecco come non farlo e i consigli per il trasporto in sicurezza

Il fai da te e la sicurezza non sempre vantano molte affinità e trasportare i mobili Ikea in auto è una delle situazioni che non fa eccezione. Ecco cosa può succedere con il trasporto in auto di oggetti grandi e pesanti, ma anche piccoli e fragili senza le dovute cautele. Il crash test shock dell’ADAC mostra come non trasportare le cose e il modo corretto di tornare a casa in sicurezza dopo una giornata passata all’Ikea.

TRASPORTO MOBILI IKEA IN AUTO: NON BASTA ABBATTERE I SEDILI

Acquistare i mobili Ikea dà libero sfogo alla creatività e al fai da te, non solo nel montaggio ma anche nel trasporto dei mobili Ikea con l’auto. Per quanto la multinazionale svedese offra un servizio di trasporto Ikea ben pubblicizzato sul sito in ogni Paese in cui opera, molti clienti decidono di fare da sé. D’altronde come si può constatare nei parcheggi di molti negozi Ikea, l’importante per i clienti sembra che i sedili siano abbattibili e che ci stia tutto in macchina. Il crash test dell’ADAC sul trasporto dei mobili Ikea in auto richiama l’attenzione proprio su ciò che può succedere lungo il tragitto per casa. I tecnici dell’Automobile Club Tedesco hanno utilizzato due Volkswagen Golf Variant caricandole in modo diverso e simulando un incidente alla velocità di 45 km/h.

TRASPORTARE MOBILI IKEA IN AUTO: IL CRASH TEST

Nel video qui sotto del crash test sul trasporto dei mobili Ikea con un’auto, l’ADAC vuole verificare cosa succede se si caricano a caso i pacchi e gli acquisti Ikea in auto. Alla velocità apparentemente banale di 45 km/h un carico di 145 kg libero di muoversi viene proiettato con una forza di 7 volte maggiore. Secondo l’ADAC è come se i passeggeri anteriori fossero schiacciati da un elefante adulto. In base alle dimensioni e al peso delle scatole messe in auto, il rischio di riportare ferite anche letali è molto alto. Lo scopo del test chiaramente non è quello di spingere i clienti Ikea a noleggiare un furgone (cosa possibile, ma non in tutti i negozi) quanto di invitarli a dedicare la stessa attenzione nella scelta dei mobili anche al modo di caricarli in auto e trasportarli fino a casa. Nel paragrafo più sotto vediamo come farlo, ma non prima di aver visto cosa può succedere con il trasporto dei mobili Ike nel modo sbagliato.

TRASPORTARE MOBILI IKEA IN AUTO: COME FARLO NEL MODO GIUSTO

Decidere se trasportare i mobili Ikea in auto, noleggiare un furgone (dove possibile) o scegliere il servizio di trasporto e montaggio a domicilio dovrebbe essere una scelta ben ponderata. Ecco alcuni consigli per evitare le conseguenze del crash test ADAC qui sopra.

– Misura la profondità del bagagliaio con i sedili posteriori abbattuti e assicurati che siano compatibile con le dimensioni delle scatole dei prodotti che riporta il sito Ikea.

– In generale, sarebbe opportuno evitare di caricare oggetti che attraversano l’auto fino ai posti anteriori, come scatole lunghe o aste.

– Riporre piccoli oggetti fragili in un box per evitare che rompendosi possano trasformarsi in pericolose schegge.

– Disporre subito dietro i sedili anteriori un oggetto morbido come si vede nel video, o qualsiasi altra cosa che possa proteggere i passeggeri, come la cappelliera rigida.

– Evitare di caricare all’altezza dei finestrini per impedire agli oggetti di arrivare a colpire la testa degli occupanti anteriori.

– Dotarsi ci cinghie a cricchetto e bloccare il carico unendo tra loro le scatole in senso longitudinale e trasversale e poi fissarle ai ganci nel baule.

– In assenza di ganci (eventualità molto improbabile), diventa ancora più importante fermare il carico e disporre gli oggetti in modo accurato per bloccarli tra loro.