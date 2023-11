Test Seggiolini auto 9 – 36 kg: i migliori nei test ADAC

La sicurezza dei piccoli passeggeri dovrebbe essere sempre una priorità in ogni viaggio in auto, a prescindere se è quella di famiglia, un’auto noleggiata o di amici e parenti. Questa abitudine tende a scemare con la crescita del bambino, ignorando l’obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta adatti finché il bambino raggiunge l’altezza di 150 cm. L’Automobil Club Tedesco (ADAC) ha condotto test approfonditi su seggiolini auto per bambini nella fascia di peso 9-36 kg, con un focus particolare sulla sicurezza e sulla facilità di utilizzo. Ecco i risultati dei migliori seggiolini per bimbi più grandi e i consigli su acquisto e utilizzo.

SEGGIOLINO BAMBINI LA SCELTA GIUSTA PER OGNI FASCIA DI PESO

I bambini, fino a un’altezza di 150 cm o fino ai 12 anni (a seconda dei Paesi europei), devono essere assicurati su un seggiolino auto adeguato al peso (in base alla norma ECE R44), o all’altezza in base alla norma ECE R129, che ha introdotto anche lo standard i-Size che è spiegato in questo video).

A partire dal 1° settembre 2023, i costruttori potranno richiedere esclusivamente l’omologazione R-129, mentre si potranno continuare a vendere gli stock di seggiolini omologati R44 fino al 31 agosto 2024. Dal 1° settembre 2024 sarà concessa la vendita dei soli seggiolini R-129 ma non è previsto alcun divieto di utilizzo dei seggiolini R-44 acquistati prima di questa data.

SEGGIOLINI AUTO PIU’ SICURI DA 76 A 150 CM NEI TEST ADAC

La scelta del seggiolino adattabile alla crescita del bambino può essere una soluzione furba, ma ha i suoi contro, come spiega l’ADAC. Inoltre deve essere orientata preferendo sempre i seggiolini più sicuri nei crash test. L’Automobil Club Tedesco ha individuato i migliori seggiolini, fornendo una panoramica completa dei modelli per bambini da 9 a 36 kg. Alcuni seggiolini hanno un’utilizzabilità che potrebbe terminare prima della fine dell’obbligo del seggiolino, in particolare quelli fino a 25 kg o 125 cm di altezza. Entrambi offrono vantaggi e svantaggi, di cui parliamo nel paragrafo successivo. Di seguito invece abbiamo elencato tutti i seggiolini fino a 36 kg con i punteggi più alti: molto buono fino a 1,5 – buono da 1,6 a 2,5 – soddisfacente da 2,6 a 3,6. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

CONSIGLI ACQUISTO SEGGIOLINO AUTO 9-36 KG: LEGGEREZZA VS DURATA

Prima di effettuare l’acquisto, è essenziale eseguire un test di montaggio sull’auto di famiglia. Verificare la stabilità del seggiolino nell’auto permette di capire anche se la forma del divano e gli interni sono compatibili con gli ingombri del seggiolino.

L’ADAC ricorda che i seggiolini per bambini da 1 a 12 anni possono essere più pesanti rispetto a quelli progettati solo per i bambini dai 4 ai 12 anni, anche se utilizzabili per più tempo compatibilmente all’altezza del bambino. Se si prevedono spostamenti frequenti con diversi veicoli, potrebbe essere vantaggioso optare per un seggiolino più leggero e altrettanto sicuro. Il peso infatti è un fattore che spesso disincentiva le operazioni di smontaggio e rimontaggio.

Non perderti tante altre informazioni utili e consigli nella Guida completa al trasporto dei bambini e i video informativi #SicurEDU sui seggiolini auto.