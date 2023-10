Test seggiolini auto 2023 II: sostanze nocive in due modelli bocciati

Il test seggiolini auto 2023 condotto da Automobile Club Tedesco (ADAC), Touring Club Svizzero (TCS) e Automobil Club Austriaco (ÖAMTC), ha messo alla prova 30 seggiolini auto di diverse categorie nella sua seconda tranche tutti i-Size, omologati secondo il regolamento R129. Come abbiamo già spiegato nei precedenti test, dal 2024 infatti si potranno vendere esclusivamente seggiolini che rispettano i criteri normativi più recenti. Anche stavolta i crash test sui seggiolini auto 2023 II, confermano l’ottima protezione offerta ai bambini in caso di incidenti anche più severi. Tuttavia la presenza di sostanze chimiche classificate tra i materiali tossici ha declassato un seggiolino bocciato nel test e alcune funzioni hanno ridotto la maneggevolezza. Ecco come sono andate le prove e quali sono i seggiolini auto più sicuri, confortevoli e privi di sostanze pericolose nel 2023. Nella guida completa al trasporto dei bambini in auto puoi trovare molte altre informazioni utili e tutti i test più recenti.

IL TEST SEGGIOLINI AUTO 2023 II: LE PROVE ADAC – TCS – ÖAMTC

Il test seggiolini auto 2023 di ADAC, TCS e ÖAMTC, ha messo a confronto solo seggiolini omologati secondo il regolamento R-129 soprannominato i-Size. Le valutazioni degli esperti ADAC, TCS e ÖAMTC nei test si sono concentrate su:

sicurezza in caso di impatto frontale e laterale;

in caso di impatto frontale e laterale; corretto funzionamento del seggiolino;

del seggiolino; ergonomia di utilizzo;

di utilizzo; presenza di sostanze tossiche in concentrazioni eccessive per la salute di un bambino.

In fondo all’articolo trovate la classifica seggiolini auto 2023 del TCS, mentre nei paragrafi successivi abbiamo distinto i prodotti migliori per singole valutazioni. Ecco di seguito invece il video del test ADAC.

SEGGIOLINI AUTO, DAL 2023 SOLO I-SIZE OMOLOGATI R-129

Come abbiamo spiegato nel video #SicurEDU sull’omologazione dei seggiolini auto, attualmente esistono in commercio seggiolini con omologazione R44 e R-129. Dal punto di vista dell’utente, la direttiva R-129:

semplifica il montaggio del seggiolino, esclusivamente tramite ganci Isofix ;

del seggiolino, esclusivamente ; aiuta anche ad individuare la taglia del seggiolino facilmente poiché tramite statura del bambino e non più tramite il peso;

facilmente poiché del bambino e non più tramite il peso; alza a 15 mesi l’obbligo di posizionare il seggiolino contro il senso di marcia.

Sul fronte dei test di omologazione invece sono stati introdotti:

valutazioni delle protezioni contro gli urti laterali;

velocità d’impatto aumentata a 64 km/h.

A partire dal 1° settembre 2023, i costruttori possono richiedere esclusivamente l’omologazione R-129, mentre si potranno continuare a vendere gli stock di seggiolini omologati R44 fino al 31 agosto 2024. Dal 1° settembre 2024 sarà concessa la vendita dei soli seggiolini R-129 ma non è previsto alcun divieto di utilizzo dei seggiolini R-44 acquistati prima di questa data. In modo da permettere l’utilizzo del seggiolino anche su veicoli sprovvisti di Isofix attraverso il montaggio con la cintura di sicurezza del veicolo.

RISULTATI TEST SEGGIOLINI AUTO 2023 II

Su 30 seggiolini sottoposti alle valutazioni di sicurezza, confort e presenza di sostanze nocive, 21 sono stati valutati come “molto consigliati”, 7 “consigliati” e 2 “non consigliati”, per la presenza di Naftalene sostanza chimica tra quelle ritenute dannose: Maxi-Cosi Pebble 360 Pro e lo stesso seggiolino con FamilyFix 360 Pro. Il seggiolino ha comunque ottenuto buone valutazioni in sicurezza. Ecco invece di seguito i migliori seggiolini auto 2023 del secondo gruppo di prove, con punteggio “molto consigliato” e sotto la classifica completa con i punteggi in dettaglio.

Besafe iZi GO Modular X2 i-Size + iZi Modular i-Size Base

Besafe iZi GO Modular X2 i-Size

Cybex Cloud T + Base T

Chicco Kory Plus Air i-Size 360+ Full 360 i-Size Base

Britax Römer Baby-Safe 5Z2 + Flex Base 5Z

Cybex Sirona T + Base T

Joie i-Spin 360 R

Joie i-Spin 360 E

Britax Römer Swingfix M Plus

Maxi-Cosi Pearl 360 Pro + FamilyFix 360 Pro

Maxi-Cosi Titan Plus i-Size

Cybex Solution T i-Fix

Maxi-Cosi RodiFix S i-Size

Britax Römer Adventure Plus 2

Britax Römer Discovery Plus 2

