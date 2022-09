Tesla bara nei test NCAP? Travato codice sospetto nei suoi ADAS

La ricerca di un programmatore ha acceso l’ipotesi che le Tesla abbiano un codice speciale per i test ADAS effettuati dagli enti indipendenti NCAP

Sta circolando in queste ore una velata ipotesi che Tesla possa in qualche modo barare nei test NCAP di valutazione dei sistemi ADAS. La curiosità sulla questione l’ha accesa un informatico molto attivo su Twitter dopo aver analizzato il codice software Tesla e trovato dei riferimenti ai crash test. E’ bene precisare che il post non è un’accusa diretta a Tesla, ma apre a una serie di riflessioni sull’utilità di un codice personalizzato per i crash test.

TESLA BARA NEI TEST ADAS? GLI INDIZI NELLE RIGHE DI CODICE

Tesla è una delle aziende automobilistiche più innovative in fatto di software rilasciando continuamente aggiornamenti che integrano le funzioni e le caratteristiche delle auto. È anche per questo motivo che il software Tesla viene osservato e studiato da appassionati e hacker che Tesla ha anche sfidato per dimostrare l’inattaccabilità delle sue auto. Così ha fatto anche @greentheonly, che afferma di aver trovato dei riferimenti evidenti ai crash test e alle valutazioni della sicurezza dei sistemi ADAS. Nelle righe di codice relative al funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida ha trovato riferimenti a ANCAP, Euro NCAP, Korea NCAP e I-VISTA (Centro di test per la guida autonoma in Cina). “Perché distinguere i test a livello di software?!”, scrive green. La domanda non ha ancora trovato una replica ufficiale di Tesla o di Elon Musk, ma ha portato ad altre interessanti riflessioni.

SOFTWARE TESLA MODIFICATO PER I TEST NCAP: LE IPOTESI

E’ chiaro che ci troviamo nell’ambito delle pure ipotesi, quindi nessuna di queste affermazioni può essere considerata attendibile poiché proviene da persone appassionate di programmazione. L’opinione maggiormente condivisa tra i commenti, sostiene che Tesla possa volere filtrare i risultati dei test ADAS per svariati motivi, piuttosto che voler barare sulla reale efficacia dei sistemi ADAS nelle valutazioni. Ad esempio:

@ElieMesso fa una considerazione logica: “se Tesla volesse imbrogliare non scriverebbe NCAP nel codice, sanno che le persone lo guardano”;

@NigeBe ipotizza, “che Tesla voglia distinguere i dati dei test da quelli trasmessi dalle auto della flotta circolante”. Dai report dell’NHTSA le Tesla sono coinvolte nel 70% di incidenti con guida autonoma li livello 2.

LA CONCLUSIONE PIU’ PROBABILE SUL SOFTWARE ADAS TESLA “ALTERATO”

Una considerazione ulteriore proviene dallo stesso green e potrebbe essere legata alle procedure di test delle auto. Per simulare l’impatto delle auto contro carrello mobile e barriere, all’auto vengono oscurati i sensori ADAS. Dall’immagine sotto della Tesla Model Y (ma avviene per tutte le auto dotate di ADAS) si vedono telecamera e sensori coperti da nastro nero nei crash test distruttivi: l’auto non deve sapere che sta andando a sbattere.

Quindi potrebbe essere stato previsto del codice relativo a questa configurazione. Gli enti NCAP infatti valutano separatamente la protezione della scocca e dei sistemi di ritenuta senza alcuna altra influenza (sterzo attivo, AEB, etc.). Mentre gli ADAS sono testati in una prova specifica in pista. Sarà questa la motivazione più plausibile?