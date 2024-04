Seggiolino Peg Perego si stacca nei test, l’ADAC: “non usatelo”

La sicurezza dei bambini che viaggiano in auto è affidata a dispositivi di ritenuta che devono proteggere in caso di incidente. Tuttavia, un recente test condotto da ADAC, TCS e ÖAMTC ha lanciato l’allarme su un seggiolino in particolare, il Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist che si è staccato durante il crash test. Ecco i dettagli dell’avviso, che i club hanno deciso di diffondere in anticipo rispetto alla pubblicazione dei risultati delle prove sugli altri seggiolini, considerata la pericolosità dovuta a un potenziale difetto.

IL SEGGIOLINO PEG PEREGO VIAGGIO TWIST + BASE TWIST FALLISCE IL TEST

Nell’ambito della serie di test sui seggiolini per bambini 2024 che stanno conducendo l’Automobile Club Tedesco, l’Automobile Club Svizzero e l’Automobile Club Austriaco, il seggiolino Peg Perego omologato per bambini di altezza compresa tra 61 e 105 centimetri e di età compresa tra circa sei mesi e circa quattro anni, ha mostrato gravi lacune di sicurezza nell’impatto frontale simulato su slitta. Durante il test di impatto frontale a 64 km/h il test, i seggiolini devono dimostrare di essere abbastanza robusti da rimanere agganciati saldamente al sedile dell’auto. Tuttavia il seggiolino Peg Perego Viaggio Twist si è staccato dalla sua base Isofix ed è stato catapultato in avanti. Una condizione che, nella realtà, esporrebbe il bambino ad elevati rischi di lesioni.

IL DIFETTO DEL SEGGIOLINO PEG PEREGO NEL CRASH TEST

Secondo quanto riportato dall’ADAC, durante il crash test, la gamba di supporto si è rotta nella parte superiore della base Isofix, causando il distacco della scocca del seggiolino dalla base stessa. In entrambi i casi di crash test eseguiti dall’ADAC con gli altri Club, con il manichino da 15 chilogrammi allacciato sia in senso contrario che nella direzione di marcia, sono emerse gravi carenze in termini di sicurezza.

L’ADAC afferma che “le forze che agiscono durante l’impatto fanno a pezzi l’involucro di plastica della base e il manichino viene lanciato in alto e in avanti. Il rischio che il bambino colpisca il sedile anteriore o il tetto del veicolo è elevato.”

ADAC: NON UTILIZZATE IL SEGGIOLINO E CONTATTATE L’AZIENDA

Il Club Automobilistico Tedesco afferma che in Germania questo seggiolino è ancora poco diffuso, infatti i campioni utilizzati nel crash test sono stati acquistati in Italia. L’ADAC afferma che il produttore ha interrotto la vendita del seggiolino Viaggio Twist come misura precauzionale, introdotto sul mercato solo ad ottobre 2023 e si è impegnato a cercare il difetto emerso nel test del Club.

L’ADAC ricorda tuttavia che la base Peg Perego Twist è compatibile con diversi modelli di seggiolini del brand, quindi invita a non abbassare la guardia, ma a contattare l’azienda per maggiori chiarimenti. Nel frattempo l’ADAC sconsiglia vivamente l’utilizzo del Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist. Approfondisci nella nostra guida al trasporto bambini tante informazioni utili sull’utilizzo e la scelta del seggiolino più adatto.