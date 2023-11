IIHS: in arrivo test virtuali per la valutazione del colpo di frusta

Le distorsioni e gli stiramenti al collo in seguito a un incidente non mettono a rischio la vita dei passeggeri come alcuni anni fa. Questi rischi, noti come colpo di frusta, sono tuttavia in cima alla lista degli infortuni riportati nelle richieste di risarcimento alle Assicurazioni. In molti casi, per quanto la sicurezza dei sedili sia notevolmente migliorata, la forma dei poggiatesta non annulla completamente il rischio di colpo di frusta. Ecco perché l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) ha annunciato di voler adottare un test virtuale per la protezione da colpo di frusta che si affiancherà a quelli tradizionali.

PRIMI TEST SUI POGGIATESTA PER IL COLPO DI FRUSTA NEL 1995

Le valutazioni dell’IIHS sui poggiatesta auto hanno portato a miglioramenti significativi nella progettazione dei sedili, riducendo le lesioni al collo negli incidenti reali. Nel 1995, quando l’IIHS ha adottato il test Whiplash su slitta per valutare anche la resistenza delle cinture di sicurezza (nel video sotto il nostro viaggio nel centro di sicurezza TRW a Bricherasio), solo il 3% dei poggiatesta valutati dall’IIHS aveva ottenuto buone valutazioni geometriche, mentre l’82% era stato giudicato scarso. Queste valutazioni hanno spinto i Costruttori a migliorare il design molto prima dell’introduzione di uno standard governativo nel 2010. Tuttavia, poiché la maggior parte dei veicoli valutati dall’ente ottiene ora buone valutazioni, secondo l’IIHS è necessario evolvere i test per stimolare ulteriori miglioramenti.

NUOVI TEST VIRTUALI SUI POGGIATESTA IN DUE FASI

L’IIHS sta ora sviluppando un percorso innovativo per il futuro dei test di impatto posteriore. L’obiettivo a lungo termine è valutare in modo approfondito come ciascuna combinazione di sedile e poggiatesta protegge persone di diverse dimensioni e forme in svariate posizioni e scenari di incidente. Questo processo richiederà l’implementazione di test virtuali basati su modelli computerizzati avanzati, in aggiunta agli strumenti convenzionali. L’IIHS ha annunciato in un comunicato che prevede di introdurre gradualmente i test virtuali nelle valutazioni sui poggiatesta in due fasi:

Inizialmente, i produttori avranno l’opportunità di condividere spontaneamente dati di test virtuali a 16 e a 24 km/h . Questa fase iniziale permetterà di abituarsi a lavorare con dati virtuali.

. Questa fase iniziale permetterà di abituarsi a lavorare con dati virtuali. Successivamente, l’IIHS espanderà il numero di scenari di test virtuali, variando aspetti come velocità, posizione del sedile e posizione dell’occupante.

IL MASSIMO DELLA SICUREZZA DAI SEDILI AUTO IN FUTURO

Alcuni risultati saranno replicati attraverso test fisici per garantire la corrispondenza con la realtà, assicurando così che i test virtuali siano affidabili e validi per scenari che potrebbero non essere testabili fisicamente. “Non vedo l’ora di lavorare con l’industria per migliorare la protezione in caso di impatto posteriore per una popolazione diversificata di conducenti e passeggeri con l’aiuto di test virtuali”, ha dichiarato Marcy Edwards, Ingegnere ricercatore senior IIHS. “Man mano che impareremo da questa prima esperienza, saremo in grado di applicare queste conoscenze ad altri tipi di incidenti, stimolando un’ampia gamma di miglioramenti nella sicurezza dei veicoli”.