Euro NCAP e ANCAP confermano l’alleanza per i crash test

Euro NCAP e ANCAP hanno siglato un Memorandum d’Intesa che rafforza i legami già solidi tra le due organizzazioni regionali per la sicurezza stradale, rispettivamente in Europa e Australia, e getta le basi per una collaborazione ancora più solida. La firma di questo accordo è avvenuta in occasione della visita in Australia del Presidente di Euro NCAP, Niels Ebbe Jacobsen per celebrare il 30° anniversario di ANCAP.

EURO NCAP E ANCAP: UNA COLLABORAZIONE INIZIATA NEL 1999

La collaborazione tra Euro NCAP e ANCAP ha una storia lunga che ha inizio nel 1999 ed è da sempre focalizzata all’allineamento dei protocolli di crash test di sicurezza dei veicoli. Questo nuovo accordo rappresenta il rafforzamento della missione condivisa di Euro NCAP e ANCAP e la condivisione delle ambizioni future. L’accordo tiene conto dell’evoluzione di entrambe le organizzazioni nell’arco di tre decenni, nonché dei progressi tecnologici nella sicurezza dei veicoli e degli obiettivi normativi ed ambientali in evoluzione.

EURO NCAP: STANDARD DI SICUREZZA CONDIVISI E UNIFORMI

Niels Ebbe Jacobsen, Presidente di Euro NCAP, ha dichiarato: “È un onore essere in Australia oggi per firmare questo MOU tra Euro NCAP e ANCAP, che rappresenta un forte ricordo dell’importanza della relazione che queste due organizzazioni hanno costruito finora. Questa collaborazione è una forte alleanza che ha ispirato ulteriormente gli standard globali di sicurezza ed è importante che continuiamo a spingere avanti questa missione condivisa in Europa, Australia, Nuova Zelanda e oltre.”

ANCAP: SICUREZZA COME OBIETTIVO COMUNE

Andy Cornish, Presidente di ANCAP, ha aggiunto: “Euro NCAP e ANCAP hanno stipulato il primo accordo nel 1999, e da allora, l’abilità di ANCAP nell’influenzare le specifiche di sicurezza dei veicoli e incoraggiare i produttori a migliorare il livello di sicurezza passiva e attiva nei nuovi veicoli venduti in Australia e Nuova Zelanda è stata significativa. La nostra relazione nel corso dei decenni è rimasta molto forte, e sono lieto di poter consolidare ulteriormente questa collaborazione attraverso l’aggiornamento delle intese. L’accordo sottolinea il nostro impegno condiviso – la nostra missione condivisa – di migliorare la sicurezza dei nuovi veicoli per consumatori e operatori di flotte, ora e in futuro.”