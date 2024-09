Euro NCAP: al via i test di sicurezza mezzi pesanti su 7 Camion

In risposta alla crescente preoccupazione per la sicurezza stradale legata ai mezzi pesanti, Euro NCAP ha recentemente lanciato il programma Truck Safe, una novità assoluta nel settore della valutazione dei veicoli commerciali. Il progetto si pone come obiettivo principale la riduzione del numero sproporzionato di incidenti che coinvolgono i camion in Europa. Pur rappresentando solo il 3% del parco veicoli europeo, i camion sono coinvolti in circa il 15% degli incidenti mortali sulle strade dell’Unione Europea. Le valutazioni sono partite in 6 Centri Prove UE sui primi 7 Camion analizzati dagli esperti.

IL PROGRAMMA TRUCK SAFE E I PRIMI VEICOLI TESTATI

Il progetto Truck Safe mira a rivoluzionare gli standard di sicurezza per i camion, andando oltre il semplice rispetto ai criteri minimi di omologazione dei veicoli. Le classificazioni di sicurezza forniranno informazioni utili al mercato, spingendo i Costruttori a migliorare, come è accaduto per le auto negli ultimi 20 anni. Per annunciare l’arrivo dei primi risultati, Euro NCAP ha voluto anticipare i dettagli dei primi mezzi pesanti sottoposti alle nuove valutazioni di sicurezza:

DAF XF

Iveco S-WAY

MAN TGX

Mercedes-Benz Actros

Renault T

Scania serie R

Volvo FH

Questi mezzi saranno oggetto di prove approfondite che mirano a replicare scenari di collisione reali per valutare la capacità di protezione degli occupanti e degli utenti della strada. Oltre alla resistenza strutturale in caso di impatto, particolare attenzione verrà data ai sistemi anticollisione ADAS e alla visibilità del conducente, due fattori cruciali nella prevenzione degli incidenti.

CENTRI DI PROVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

I test saranno condotti in sei centri specializzati Euro NCAP, distribuiti in tutta Europa:

Asta Zero (Svezia)

(Svezia) bast (Germania)

(Germania) CSI (Italia)

(Italia) DEKRA (Germania)

(Germania) HORIBA MIRA (Regno Unito)

(Regno Unito) UTAC (Francia)

CRASH TEST E VALUTAZIONI ADAS SUI CAMION

Questi laboratori, dotati di tecnologie avanzate, simulano diverse condizioni di traffico e situazioni di emergenza per garantire che i camion possano rispondere efficacemente in scenari di pericolo. Le valutazioni includono prove di frenata automatica d’emergenza, sistemi di mantenimento della corsia e miglioramenti per ridurre l’angolo morto del conducente. L’obiettivo è incentivare l’adozione su larga scala di queste tecnologie da parte dei produttori, accelerando così il processo di innovazione.

“Il programma di valutazione Truck Safe di Euro NCAP è una novità per il settore e consentirà a tutti gli stakeholder del settore del trasporto merci di identificare e valutare il livello di sicurezza dei camion. Ciò non solo garantirà una maggiore sicurezza per gli autisti, ma creerà anche opportunità finanziarie e strategiche per quegli operatori che investono nei veicoli più sicuri, rendendo il programma attraente per assicuratori, spedizionieri, trasportatori e produttori di camion. Il veicolo più sicuro si rivelerà anche il più redditizio”, ha dichiarato Michiel van Ratingen, Segretario generale Euro NCAP.