Euro NCAP: 15 modelli nei crash test di fine 2024

L’ultima tornata di crash test Euro NCAP conclude il ciclo di valutazioni per il 2024, includendo un’ampia gamma di modelli che spaziano dalle city car elettriche ai grandi SUV familiari. Alcune delle auto più attese e inedite, come la Renault 5, i SUV Leapmotor C10 e Deepal S07 molte altre novità, sono state sottoposte ai protocolli di prova Euro NCAP. 10 auto conquistano le 5 stelle (11 con la Hyundai SantaFe arriva a 5 solo con riserva) e altre 4 invece si fermano a 4 stelle. Ecco un’analisi delle ultime valutazioni.

MAXUS ETERRON 9: IL PICK-UP ELETTRICO EUROPEO

I pick-up hanno tradizionalmente sofferto di critiche per la loro scarsa compatibilità con altri veicoli della strada, ma l’eTERRON 9 di Maxus supera questa percezione. Questo pick-up elettrico ha dimostrato un’eccellente gestione della “compatibilità”, risultando sorprendentemente sicuro – secondo Euro NCAP – per pedoni e occupanti di altri veicoli. Nonostante la sua massa, l’eTERRON 9 ha superato le aspettative con risultati eccellenti in ogni categoria, ottenendo cinque stelle.

RENAULT 5 E ALPINE A290: GEMELLE A 4 STELLE

Renault riporta in vita il celebre design della R5, adattandolo all’era elettrica con il modello Renault 5 e la sportiva Alpine A290. Entrambe le vetture combinano estetica retrò con tecnologia moderna, ma i test Euro NCAP rivelano un limite nella protezione degli occupanti adulti. Con quattro stelle ciascuna, si posizionano leggermente al di sotto delle aspettative per veicoli di questa categoria.

CRASH TEST HYUNDAI, LEXUS, MG, MINI, VOLVO

La valutazione nuova generazione di city car con aspirazioni da SUV include modelli come la Lexus LBX, la MG ZS Hybrid, la Volvo EX30 e la MINI Countryman. Tutte, eccetto la MG, si guadagnano le cinque stelle grazie a un’avanzata protezione degli occupanti e una solida dotazione di tecnologie di assistenza alla guida. Mentre la MG ZS Hybrid, pur competitiva in termini di prezzo, si ferma a quattro stelle, leggermente penalizzata nella protezione degli occupanti adulti.

CRASH TEST PORSCHE MACAN, SUBARU FORESTER, LEAPMOTR C10 E DEEPAL S07

Tra i SUV più spaziosi e versatili valutati da Euro NCAP a fine 2024, la Porsche Macan elettrica si conferma un’auto premium sotto ogni aspetto, ricevendo la valutazione massima di cinque stelle. Anche la Subaru Forester, un classico nel panorama dei SUV robusti, mantiene il suo standard di eccellenza, confermandosi una scelta affidabile con cinque stelle secondo Euro NCAP. Le nuove proposte cinesi, Deepal S07 e Leapmotor C10, stupiscono per le prestazioni di sicurezza, ottenendo entrambe cinque stelle e dimostrando l’attenzione crescente dei produttori asiatici verso il mercato europeo e veicoli più sicuri, spesso anche di Brand occidentali.

CRASH TEST AUDI A5, HYUNDAI SANTA FE E MAZDA CX-80

La Hyundai SANTA FE offre una doppia valutazione: quattro stelle nella configurazione standard, che salgono a cinque stelle con il pacchetto opzionale SmartSense. Anche la Mazda CX-80, dal design raffinato e con una dotazione tecnologica avanzata, si aggiudica il massimo punteggio di cinque stelle. L’Audi A5, sostituto dell’A4, continua la tradizione del marchio tedesco per la sicurezza impeccabile. Il modello che rappresenta l’evoluzione della nomenclatura Audi per i veicoli ICE, ottiene il massimo punteggio di cinque stelle, consolidando il suo posizionamento tra le berline più sicure e performanti del mercato.