Crash Test Volvo: tutti i modelli 2021 sono Top Safety Pick +

Con la XC40 Recharge i crash test Volvo fanno l’en plein di Top Safety Pick +. Ecco tutti i modelli più sicuri del 2021

I crash test Volvo 2021 svolti dall’Insurance Institute for Highway Safety eleggono il Costruttore svedese a primo Brand con Top Safety Pick + sull’intera gamma. La Volvo XC40 Recharge, completamente elettrica, è il modello testato dall’ente americano per la sicurezza che ha reso l’intera gamma Volvo tra le più sicure secondo i crash test USA. Ecco tutti i modelli Volvo più sicuri con Top Safety Pick +.

CRASH TEST VOLVO IIHS

Solo le auto più sicure nei crash test IIHS ambiscono al premio Top Safety Pick + per la sicurezza in caso di impatto ma anche la prevenzione degli incidenti. L’attenzione posta da Volvo Cars sui sistemi di sicurezza forniti di serie, non è sicuramente una sorpresa. Sapevi che ha contribuito alla diffusione delle cinture di sicurezza e dei seggiolini fin dagli anni ‘60? “Indipendentemente dalla linea della carrozzeria, dalla motorizzazione o dagli allestimenti, ogni Volvo garantisce una protezione all’avanguardia in caso di incidente”, ha commentato Anders Gustafsson, presidente e CEO di Volvo Car USA.

LE PROVE DEI CRASH TEST VOLVO PER OTTENERE IL TSP+

La Volvo XC40 Recharge è il primo SUV compatto a trazione elettrica testato dall’IIHS ad aggiudicarsi il premio Top Safety Pick +. Il massimo risultato si aggiunge al record Volvo del maggior numero auto più sicure con TSP+ rispetto a qualsiasi Casa automobilistica, da quando è iniziata l’assegnazione dei premi TSP+ nel 2013. L’IIHS assegna la qualifica TSP+ ai veicoli che garantiscono il più elevato livello di sicurezza. Per ottenere il titolo di Top Safety Pick + nei crash test IIHS, le auto devono superare molte valutazioni:

– Crash test small overlap, con 25% di sovrapposizione del frontale (lato conducente e passeggero in valutazioni separate);

– Crash test con sovrapposizione moderata del frontale (40%);

– Protezione negli impatti laterali;

– Test di resistenza del tetto allo schiacciamento;

– Protezione dei poggiatesta dal colpo di frusta;

– Disponibilità ed efficacia di un sistema ADAS per la prevenzione degli incidenti e l’investimento di un pedone;

– Disponibilità di fari con una buona valutazione nei test di efficienza, presenti su tutte le versioni del modello in esame;

I MODELLI VOLVO PIU’ SICURI NEI CRASH TEST IIHS 2021

Nei Crash test IIHS Volvo ha ricevuto nove premi Top Safety Pick + a febbraio, cinque a marzo e uno ad aprile, per un totale di 15 premi nel 2021. La Volvo XC40 Recharge completamente elettrica è la più recente ad aver ottenuto il TSP+. Ecco tutte le auto Volvo prodotte dopo settembre 2020 con il riconoscimento Top Safety Pick + nei crash test IIHS a partire dal 31 marzo 2021:

– Volvo S90;

– Volvo S90 Recharge;

– Volvo V90;

– Volvo V90 Cross Country;

Questi invece sono i modelli Volvo con Top Safety Pick + nei crash test IIHS di febbraio 2021:

– Volvo S60;

– Volvo S60 Recharge;

– Volvo V60;

– Volvo V60 Recharge;

– Volvo XC40;

– Volvo XC60;

– Volvo XC60 Recharge;

– Volvo XC90;

– Volvo XC90 Recharge;