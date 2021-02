Auto più sicure 2021: quali sono secondo i crash test IIHS

Ecco quali sono le auto più sicure del 2021 secondo IIHS e quali caratteristiche devono avere per entrare nella classifica

Sei in procinto di comprare l’auto nuova, approfittando magari degli incentivi con o senza rottamazione, e volete sapere quali sono le auto più sicure del 2021? La classifica dell’Insurance Institute for Highway Safety è la risposta alle tue domande. Tra le auto più sicure nei crash test IIHS vi diremo quali sono le auto per marca e modello disponibili anche in Europa con il massimo punteggio in sicurezza.

AUTO PIÙ SICURE 2021: COME SI OTTENGONO LE “5 STELLE” IIHS

Quante e quali sono le auto più sicure del 2021 secondo l’IIHS? Il massimo premio Top Safety Pick+, che equivalente delle 5 stelle Euro NCAP è stato assegnato a 49 modelli il doppio rispetto all’anno precedente. Altre 41 auto altrettanto sicure hanno ottenuto il Top Safety Pick, portando il numero totale dei vincitori del premio 2021 a 90, rispetto ai 64 di febbraio 2020. Per entrare nella classifica delle auto più sicure, i modelli candidati devono buone valutazioni nei sei i test di resistenza agli urti IIHS:

– Crash test small overlap, con 25% di sovrapposizione del frontale (lato conducente e passeggero in valutazioni separate);

– Crash test con sovrapposizione moderata del frontale (40%);

– Protezione negli impatti laterali;

– Test di resistenza del tetto allo schiacciamento;

– Protezione dei poggiatesta dal colpo di frusta.

Inoltre deve essere disponibile un sistema ADAS per la prevenzione degli incidenti e l’investimento di un pedone e ottenere una buona valutazione dei fari per il Top Safety Pick. Il premio Top Safety Pick + invece è riconosciuto solo alle auto più sicure con fari efficienti su tutti i livelli gli allestimenti.

AUTO PIÙ SICURE 2021: QUALI COSTRUTTORI SI SONO DISTINTI

Hyundai, Kia e Genesis, hanno ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella classifica delle auto più sicure 2021 con 12 Top Safety Pick. Volvo ha ottenuto invece il maggior numero di premi Top Safety Pick + (9). Mitsubishi, non è riuscita a guadagnare nessun premio mentre General Motors un solo premio Top Safety Pick e +. Il Ram 1500 crew cab (doppia cabina), ottiene il Top Safety Pick come unica auto più sicura del gruppo Stellantis secodno IIHS.

AUTO PIÙ SICURE 2021 PER MARCA E MODELLO

48 modelli tra le auto più sicure 2021 con Top Safety Pick + e 26 vincitori di Top Safety Pick soddisfano anche il criterio di prevenzione degli incidenti con i pedoni. Ecco le auto più sicure del 2021 nei crash test IIHS che hanno ricevuto i premi Top Safety Pick+. L’elenco, diviso per tipologia di veicoli, include solamente le auto disponibili anche in Europa.

Piccole Auto

– Mazda 3;

Auto Medie

– Honda Accord;

– Mazda 6;

– Subaru Outback;

Auto Premium

– Lexus ES 350;

– Lexus IS;

– Tesla Model 3;

– Volvo S60;

– Volvo V60;

Auto Premium Grandi

– Audi A6;

– Audi A6 allroad;

– Audi A7;

Piccoli SUV

– Mazda CX-3;

– Mazda CX-5;

– Mazda CX-30;

– Subaru Forester;

– Volvo XC40;

SUV Di Medie Dimensioni

– Ford Explorer;

SUV Premium

– Audi e-tron;

– Hyundai Nexo;

– Lexus NX;

– Mercedes-Benz Classe GLE (con prevenzione degli urti anteriori opzionale);

– Volvo XC60;

– Volvo XC90.