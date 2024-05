Crash test Euro NCAP: 3 stelle per Ford Tourneo con allestimento base

La seconda sessione del 2024 dei crash test Euro NCAP vede protagonisti 6 nuovi modelli, soltanto la Ford Tourneo Custom si ferma a 3 stelle, che diventano 4 con il Safety Pack optional. Ben 5 auto raggiungono il massimo risultato di 5 stelle: la monovolume Maxus MIFA 7, la Renault Scenic E-Tech, la Volkswagen Tiguan, e le due ZEEKR, la 001 e la X. Il protocollo di prova 2024 prevede per la valutazione della sicurezza i crash test frontali a 50 km/h sia contro il muro pieno sia contro un carrello che simula un’altra auto in configurazione offset, il crash test laterale di speronamento a 60 km/h e contro il palo a 32 km/h con anche il passeggero per verificare l’efficacia dell’airbag centrale.

FORD TOURNEO CUSTOM: CRASH TEST EURO NCAP

L’abitacolo del Ford Tourneo Custom regge bene il crash test frontale offset MPDB. Tuttavia Ford non ha mostrato la buona protezione per ginocchia e femori anche per persone di corporatura differente dalla media. La compatibilità con le altre auto è buona, nonostante la stazza del veicolo. Generalmente buona la protezione nel crash test frontale pieno. Massimo punteggio nei crash test laterali, grazie anche all’efficacia dell’airbag centrale. La valutazione della sicurezza dei bambini perde una frazione di punto per la trazione sul collo del bambino di 10 anni. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Inoltre il Tourneo Custom è dotata del sistema avanzato E-Call e della frenata anti multicollisione.

FORD TOURNEO CUSTOM: PROTEZIONE PEDONI E ADAS

Il frontale del Tourneo Custom offre una buona protezione ai pedoni e ciclisti investiti. Migliorabile invece il sistema di frenata autonoma con il pacchetto “Driver assistance Pack con Navigatore”. Nei test su pedoni e ciclisti il comportamento è accettabile, con il sistema in opzione si aggiungono il rilevamento di pedoni in retromarcia e l’assistente al cambio corsia che evita di urtare moto o altri veicoli che sopraggiungono da dietro. Per i test del sistema AEB con altre automobili migliora sempre con il sistema optional, riconoscendo anche i veicoli in situazioni di incrocio. Il mantenimento della corsia di marcia funziona bene nei test su pista.

MAXUS MIFA 7: CRASH TEST EURO NCAP

La Maxus MIFA 7 si comporta molto bene nel crash test frontale offset, garantendo una buona protezione sia agli occupanti, sia alle altre automobili nonostante l’abbondante stazza e peso. Nel crash test frontale pieno la MIFA 7 ottiene il massimo punteggio. Anche nei crash test laterali si ottiene il massimo dei punti, garantendo un’ottima protezione grazie anche all’airbag centrale. Il bambino di 10 anni riceve una leggera trazione sul collo nel crash test frontale offset. Buona anche la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i sedili. Presente su tutte le Maxus MIFA 7 il sistema avanzato E-Call e la frenata anti multicollisione. Inoltre le portiere possono essere aperte entro 2 minuti in caso di immersione in acqua.

MAXUS MIFA 7: PROTEZIONE PEDONI E ADAS

A parte i montanti laterali del parabrezza, il frontale della MIFA 7 protegge bene i pedoni in caso di investimento. Generalmente buoni i risultati dei test del sistema di frenata autonoma verso pedoni, ciclisti, motociclisti e automobili. Mancano solamente l’avviso di pericolo in caso di apertura della portiera con ciclista in arrivo da dietro e in caso di cambio corsia con moto in arrivo. Il sistema di controllo dell’attenzione del conducente riconosce i micro sonni e l’utilizzo del cellulare alla guida. Il mantenimento della corsia di marcia è ben supportato dal sistema presente a bordo.

VOLKSWAGEN TIGUAN: CRASH TEST EURO NCAP

La protezione offerta agli occupanti nel crash test frontale offset dalla Volkswagen Tiguan è molto buona, tuttavia il frontale risulta molto aggressivo con le altre auto coinvolte nell’incidente. Nel crash test frontale pieno il bacino del conducente scivola sotto la cintura di sicurezza, mettendo a rischio di lesioni la zona addominale. Nonostante l’accettabile risultato nei due crash test laterali, nell’ispezione post crash test laterale di speronamento è stato trovato uno strappo di 3 cm nell’airbag a tendina. L’airbag centrale evita il contatto fra gli occupanti nel crash test del palo. Massimo punteggio nei crash test per i bambini seduti dietro. La prevenzione dal colpo di frusta è buona sui sedili anteriori, migliorabile su quelli posteriori. Presente il sistema E-Call e la frenata anti multicollisione. In caso di immersione finestrini e porte si riescono ad aprire entro 2 minuti.

VOLKSWAGEN TIGUAN: PROTEZIONE PEDONI E ADAS

Il frontale della Volkswagen Tiguan ammortizza bene l’investimento di pedoni e ciclisti, ad eccezione dei rigidi montanti del parabrezza. Il sistema AEB si comporta in maniera accettabile con pedoni, ciclisti e moto. Presente anche l’avviso in caso di apertura della portiera con mezzo in arrivo da dietro. Il sistema di rilevamento angoli ciechi evita anche il cambio corsia in caso in cui sopraggiunga una moto. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene anche verso le automobili. Presente anche il mantenimento della corsia di marcia.

ZEEKR 001: CRASH TEST EURO NCAP

L’abitacolo della ZEEKR 001 si comporta molto bene nel crash test frontale offset MPDB. La protezione degli occupanti è di buon livello, così come la compatibilità con le altre automobili coinvolte nell’impatto. Buona anche la protezione nel crash test frontale pieno. Nel severo crash test laterale sul palo la pressione del torace è comunque accettabile. L’airbag centrale si comporta bene nei crash test laterali. La protezione dei bambini sui seggiolini posteriori è massima nei due crash test. Buona anche la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i sedili. La ZEEKR 001 è dotata del sistema avanzato E-Call e della frenata anti multicollisione. Inoltre in caso di immersione in acqua sia le portiere, sia i finestrini restano attivi entro 2 minuti dall’evento.

ZEEKR 001: PROTEZIONE PEDONI E ADAS

Solo i rigidi bordi del parabrezza della ZEEKR 001 possono ferire un pedone in caso di investimento. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene con ciclisti, pedoni e motociclisti. Presente anche l’avviso di pericolo in caso di apertura della portiera con un ciclista in attivo da dietro. Il sistema AEB super tutti i test anche con le altre automobili. Presente anche il mantenimento della corsia di marcia e il riconoscimento della stanchezza del conducente, inclusi i micro sonni.

ZEEKR X: CRASH TEST EURO NCAP

La ZEEKR X ottiene quasi il massimo punteggio nel crash test offset MPDB, garantendo anche una buona compatibilità con le altre automobili coinvolte nell’incidente. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace del passeggero posteriore resta accettabile. Accettabile anche la compressione delle costole nel severo test laterale del palo, massimo punteggio invece nello speronamento laterale. L’airbag centrale è presente e si comporta molto bene nei crash test. Ottima la protezione dei bambini nei due crash test. La prevenzione dal colpo di frusta è molto buona su tutti i posti a sedere. La frenata anti multicollisione è di serie, come il sistema E-Call avanzato. Finestrini e portiere si possono aprire entro 2 minuti in caso di immersione in acqua.

ZEEKR X: PROTEIONE PEDONI E ADAS

Generalmente buona la protezione dei pedoni e ciclisti da parte della ZEEKR X, ad eccezione dei bordi del parabrezza, troppo rigidi in caso di investimento. In caso di apertura della portiera con un ciclista in arrivo oltre all’avviso acustico si disattiva la maniglia interna per prevenire situazioni di pericolo. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene con pedoni, ciclisti, motocicli e automobili. Presente anche il mantenimento della corsia di marcia e il rilevatore di stanchezza che riconosce distrazioni medio/lunghe e l’utilizzo del cellularealla guida.

RENAULT SCENIC E-TECH: CRASH TEST EURO NCAP

Il test della Renault Scenic E-Tech si basa su quello della Megane E-Tech di 2 anni fa. Sono stati effettuati dei test differenti, che hanno messo in luce una protezione mediocre del torace nel crash test offset. Conferme anche per l’airbag centrale che evita pericolosi impatti fra gli occupanti nel crash test laterale. Nonostante cambi il frontale rispetto alla Megane il test di investimento pedoni mostra ancora una discreta rigidità sui montanti del parabrezza. Si conferma invece un buon sistema di frenata autonoma in tutti gli scenari di test. Così come il mantenimento della corsia di marcia.