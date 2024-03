Citroën ë-C3, 0 stelle per l’India. Global NCAP: “spaventoso”

Il recente crash test condotto da Global NCAP sulla Citroën ë-C3 ha suscitato un’ondata di preoccupazione e critiche, evidenziando gravi lacune nella sicurezza del veicolo. Con una valutazione di zero stelle per la protezione degli occupanti adulti e solo una stella per la sicurezza dei bambini, Global NCAP porta l’attenzione ancora una volta sull’abitudine dei Costruttori auto di risparmiare sulla sicurezza nei mercati emergenti.

CRASH TEST CITROËN Ë-C3 A ZERO STELLE IN INDIA

La valutazione, parte della campagna #SaferCarsForIndia di Global NCAP, arriva proprio in un momento cruciale, quando l’attenzione sulla sicurezza automobilistica sta crescendo in tutto il mondo. La Citroën ë-C3, prodotta in India, ma destinata ai mercati globali, ha deluso le aspettative degli enti indipendenti per la sicurezza con un punteggio inaspettatamente basso. Da notare che i test indipendenti di sicurezza della variante per l’America Latina hanno anche preceduto quelli realizzati da Euro NCAP per l’Europa.

GLOBAL NCAP: PSA ERA UN RIFERIMENTO NELLA SICUREZZA

Alejandro Furas, segretario generale di Global NCAP, ha espresso forte disapprovazione verso il risultato ottenuto dalla Citroën ë-C3, sottolineando l’importanza della sicurezza come un aspetto non negoziabile nell’industria automobilistica moderna. Furas ha dichiarato che “Questo risultato èspaventoso da parte di Stellantis. Un tempo PSA era leader in materia di sicurezza, ma ora, come parte del gruppo Stellantis, sembra aver fatto un importante passo indietro”.

RISULTATI CRASH TEST CITROËN Ë-C3

Analizzando i dettagli del rapporto di Global NCAP, emergono le criticità che hanno portato alla valutazione così bassa della ë-C3. La mancanza di protezione adeguata per il torace degli occupanti adulti, l’assenza di sistemi di protezione laterale della testa e l’assenza dell’ESC (Electronic Stability Control) rappresentano gravi carenze che mettono a rischio la sicurezza degli occupanti.

Anche la sicurezza dei bambini è a rischio, con la Citroën ë-C3 che offre solo una stella per questa categoria. L’assenza cinture di sicurezza a tre punti in tutte le posizioni e la mancanza di un interruttore di disconnessione dell’airbag del passeggero sono aspetti critici che minano la sicurezza dei più piccoli a bordo del veicolo. David Ward, presidente esecutivo della Towards Zero Foundation, ha sottolineato le implicazioni globali di questo risultato, evidenziando la necessità di un’immediata correzione da parte di Stellantis. “Discuteremo di questo e di altri risultati della campagna #SaferCarsForIndia durante il nostro evento del Congresso mondiale NCAP24 a Monaco il mese prossimo”, ha dichiarato Ward.