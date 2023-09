Audi apre il nuovo Vehicle Safety Center: ecco com’è

Audi ha aperto il nuovo Vehicle Safety Center, il centro di crash test per sviluppare la sicurezza passiva delle auto all’interno dell’IN-Campus di Ingolstadt. Per il Costruttore rappresenta un balzo in avanti nella ricerca per la sicurezza passiva dei veicoli che ha richiesto un investimento di oltre 100 milioni di euro. Nei prossimi paragrafi vi portiamo all’interno del centro di sicurezza di Audi per spiegarvi com’è fatto.

I CRASH TEST AUDI PRESSO IL NUOVO CENTRO DI SICUREZZA

Con un investimento massiccio di oltre 100 milioni di euro, l’Audi Vehicle Safety Center ha piste di lancio lunghe 250 metri, un blocco d’urto mobile da 100 tonnellate e la capacità di simulare collisioni a un angolo di 90 gradi. Questo imponente centro dimostra l’impegno di Audi nel garantire sicurezza dei veicoli, che – spiega il Costruttore, è testata in condizioni molto più severe rispetto agli standard internazionali obbligatori. Va ricordato che quasi tutti i Costruttori di veicoli hanno un centro prove interno dove testano la sicurezza delle auto prima della produzione e dei crash test NCAP. Come vi abbiamo mostrato nella visita esclusiva di SicurAUTO.it presso il Centro Prove Fiat di Orbassano dove abbiamo assistito ai preparativi e all’esecuzione di un crash test live.

I TEST AL VEHICLE SAFETY CENTER AUDI

L’Audi Vehicle Safety Center di Ingolstadt è stato progettato per diventare il polo dello sviluppo della sicurezza passiva di Audi e impiegherà circa 100 specialisti. Questi esperti affronteranno un vasto spettro di scenari di prova, molti dei quali estendono le attuali normative di sicurezza, preparando il terreno per future innovazioni in materia di sicurezza:

Il blocco d’urto mobile da 100 tonnellate e il “flying floor”, aumentano la varietà di simulazioni d’impatto.

e il “flying floor”, aumentano la varietà di simulazioni d’impatto. La slitta per impatti controllati serve a perfezionare i sistemi di ritenuta come cinture di sicurezza e airbag.

per impatti controllati serve a perfezionare i sistemi di ritenuta come cinture di sicurezza e airbag. Telecamere ad alta velocità e avanzati sistemi di illuminazione a LED garantiscono analisi dei dati raccolti durante le prove.

avanzati garantiscono analisi dei dati raccolti durante le prove. Ci sono laboratori dedicati, officine e uffici che contribuiscono al lavoro del Centro di sicurezza.

ANALISI E SIMULAZIONE: IL FUTURO DELLA SICUREZZA PASSIVA AUDI

Il centro utilizza oltre 60 tipi di manichini, dalla statura di un bambino fino ad un adulto di grande corporatura. Tecnologie come i manichini THOR, dotati di 150 sensori registrano tutte le sollecitazioni a cui sarebbero sottoposti gli occupanti di un’auto durante i diversi tipi di impatti testati. Con l’aggiunta delle scansioni 3D, il team può analizzare in dettaglio le deformazioni post-impatto. Queste preziose informazioni alimentano un sistema back-end, collaborando con esperti in tutto il mondo. Grazie a queste risorse, il nuovo Audi Vehicle Safety Center può simulare gli incidenti, ma anche prevenire integrando i miglioramenti nello sviluppo dei nuovi modelli.