ZF ad Automechanika: mobilità elettrica e aftermarket sostenibile

Ad Automechanika 2022 ZF presenta tante novità per le auto elettriche e ibride: formazione, ricambi e prodotti per la manutenzione eco sostenibile

La partecipazione di ZF Aftermarket ad Automechanika Francoforte 2022 sarà centralizzata sull’aftermarket elettrico e sostenibile. Lo stand dell’azienda tedesca poterà tante novità per la manutenzione delle auto elettriche e aprirà la strada alla rigenerazione dei ricambi. Ecco tutte le novità ZF ad Automechanika che potrete vedere da vicino nella Hall AG 1 – Stand J40 e al Forum 1 – Stand A01 dal 13 al 17 settembre.

ZF AFTERMARKET AD AUTOMECHANIKA FRANCOFORTE 2022

ZF stima che entro il 2030 più della metà dei veicoli di nuova produzione nel mondo saranno elettrici o ibridi. Ecco perché Automechanika Francoforte 2022 è l’occasione per presentare i prodotti e i lubrificanti con i Brand del gruppo ZF che sono sviluppati specificamente per i veicoli elettrici. ZF Aftermarket presenterà anche nuovi servizi e un solido trasferimento di conoscenze tecniche per aprire un orizzonte di opportunità nuovo ai suoi partner. “La sempre maggiore diffusione nei veicoli delle funzioni di connettività, di software e delle trazioni elettriche aprono la strada a una vera rivoluzione nell’aftermarket”, ha dichiarato Philippe Colpron, responsabile di ZF Aftermarket. “Tutte le officine devono essere preparate già da ora. L’anticipazione dei cambiamenti e la proattività sono fattori chiave di successo per tutti gli operatori del mercato aftermarket”.

I LUBRIFICANTI ZF PER AUTO ELETTRICHE E IBRIDE AD AUTOMECHANIKA 2022

La gamma ZF sarà ora integrata con ricambi e lubrificanti per trasmissioni elettriche e ibride che saranno presentati ad Automechanika Francoforte 2022:

– componenti per lo sterzo e per il telaio di Lemförder per i modelli VW ID.4 e ID.3, ammortizzatori Sachs per la BMW i3, pastiglie freni TRW Electric Blue per la Tesla Model S;

– fluidi lubrificanti ZF Lifeguard eFluid, per i riduttori di auto elettriche, motori elettrici ed elettronica di potenza, e ZF Lifeguard Hybrid per le trasmissioni ibride ZF per autovetture.

RIGENERAZIONE RICAMBI ZF AFTERMARKET AD AUTOMECHANIKA FRANCOFORTE 2022

Nel perimetro dell’aftermarket sostenibile, ad Automechanika Francoforte 2022 ZF Aftermarket si concentrerà sull’ampliamento della gamma delle scatole sterzo rigenerate per auto e veicoli industriali. “La protezione dell’ambiente è uno dei nostri obiettivi aziendali più importanti”, afferma Philippe Colpron. “Ecco perché lavoriamo costantemente per lo sviluppo ulteriore delle nostre offerte di rigenerazione”. ZF è attiva nella rigenerazione di componenti per veicoli da oltre 60 anni. Trasmissioni, sistemi sterzanti, assali, convertitori di coppia, frizioni, pinze freni e componenti del motore vengono ricondizionati in 22 stabilimenti e centri di assistenza in 12 Paesi. A questo link trovi il programma ZF Aftermarket e come richiedere un biglietto di ingresso.