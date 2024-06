Volkswagen investirà 60 miliardi sui motori benzina e diesel

Anche se l’industria dell’auto stia marciando spedita verso l’elettrificazione, Volkswagen non ha nessuna intenzione di archiviare i motori termici e ha annunciato un importante investimento di 60 miliardi di euro sui propulsori tradizionali, praticamente un terzo del budget VW per i prossimi anni. “Il futuro è elettrico, ma il passato non è finito: abbiamo il dovere di mantenere competitive le nostre auto a combustione”, ha confermato Arno Antlitz, il direttore operativo e finanziario del gruppo Volkswagen.

PERCHÉ VOLKSWAGEN VIRA NUOVAMENTE SUI MOTORI TERMICI?

Questo parziale cambio di rotta arriva in un momento in cui la crescita delle vendite di auto elettriche è in calo a livello mondiale, pur avendo rappresentato nei primi quattro mesi dell’anno il 22% delle consegne di VW in Europa. Il colosso tedesco ha dovuto fare i conti con molte difficoltà nella sua strategia di elettrificazione, non riuscendo a soddisfare completamente i piani riguardanti i vari lanci di veicoli elettrici. Anche in Cina, mercato in cui i numeri dell’elettrico sono importanti, il gruppo è rimasto indietro rispetto alla concorrenza locale. Una delle prossime mosse per il rilancio delle Volkswagen elettriche sarà la produzione di una piccola vettura economica con prezzo intorno a 20.000 euro.

VW: 60 MILIARDI PER I MOTORI BENZINA E DIESEL SOTTRATTI DAL BUDGET PER L’ELETTRIFICAZIONE

Secondo i nuovi piani comunicati da Arno Antlitz, i 60 miliardi per lo sviluppo dei motori benzina e diesel usciranno dai 180 miliardi che Volkswagen aveva pianificato di destinare all’elettrificazione e alla digitalizzazione. Al momento non è chiaro se questa decisione influenzerà i progetti di VW relativi alle fabbriche di batterie: sebbene l’azienda preveda di avviare il primo impianto entro il 2025, potrebbero esserci dei ritardi prima che operi a pieno regime. Inoltre, la casa di Wolfsburg potrebbe moderare la produzione iniziale di batterie se la domanda di veicoli elettrici dovesse continuare a diminuire.

MOTORI TERMICI: VOLKSWAGEN SEGUE L’ESEMPIO DI MERCEDES

Non si può sottovalutare che il parziale cambio di rotta di Volkswagen segua a pochi mesi di distanza quello del suo competitor tedesco Mercedes, che a febbraio aveva rivisto i suoi obiettivi di elettrificazione posticipandoli di 5 anni. Dal canto suo la casa di Wolfsburg ha pure rimandato a data da destinarsi il progetto di costruire una fabbrica da 2 miliardi di euro per costruire BEV in Germania.