Volkswagen: “grazie all’AI, 1 miliardo di costi in meno entro il 2030”

Volkswagen ha annunciato un ambizioso piano per tagliare i costi e aumentare l’efficienza operativa, sfruttando l’intelligenza artificiale (AI) e una divisione IT specializzata nella gestione dei processi digitali. Secondo quanto riportato da Handelsblatt, l’azienda mira a risparmiare fino a 1 miliardo di dollari entro il 2030. Questi si aggiungono ai tagli già previsti tramite la riduzione dei cicli di sviluppo di nuovi modelli da 50 a 36 mesi e la riduzione del costo del lavoro del 20%, per un beneficio equivalente a 400 milioni di dollari l’anno, senza compromettere la qualità, promette Volkswagen.

LA STRATEGIA DI HAUKE STARS PER L’EFFICIENZA DIGITALE VOLKSWAGEN

A capo di questa trasformazione c’è Hauke Stars, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG che supervisiona l’intero comparto tecnologico dell’azienda, inclusi tutti i processi digitali al di fuori dei veicoli.

Durante il Global IT I/O, un importante incontro tenutosi a metà giugno vicino Francoforte, Stars ha delineato ai 300 principali esperti di Information Technology del gruppo la nuova strategia incentrata sull’AI. Il ricorso all’Intelligenza Artificiale è ritenuto fondamentale per raggiungere gli obiettivi di risparmio e miglioramento dell’efficienza.

RISPARMI E INNOVAZIONE CON L’AI

Stars ha evidenziato che l’intelligenza artificiale è già impiegata in vari settori di Volkswagen, ma intende ampliarne ulteriormente l’applicazione, come riporta Handelsblatt. Una delle principali aree di intervento è la manutenzione predittiva, che utilizza sensori e telecamere per prevedere guasti nei sistemi e nelle macchine, permettendo interventi proattivi e riducendo così i tempi di inattività e i costi di riparazione.

Il potenziale di risparmio offerto dall’AI e dalla digitalizzazione è “significativo”, secondo Stars. L’obiettivo è di ottenere risparmi sostenibili nell’ordine delle tre cifre dei milioni di dollari, avvicinandosi alla soglia di 1 miliardo entro il 2030. Questo traguardo sarà raggiunto implementando rapidamente nuove tecnologie e ottimizzando i processi interni dell’azienda.

UN NUOVO PARADIGMA PER L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

L’approccio di Volkswagen conferma l’intenzione dell’industria automobilistica di adottare un nuovo paradigma: l’innovazione tecnologica non è più confinata ai veicoli, ma si estende all’intera gestione aziendale. La capacità di utilizzare i dati in modo efficiente attraverso l’AI ridurrà i costi e migliorerà la qualità e l’affidabilità dei processi produttivi, nell’ambito del più ampio Performance Program di VW.

Bisogna capire se e come in questo percorso di miglioramento ci sarà un impatto anche sulle risorse che operano nei vari settori a tutti i livelli, dalla progettazione software, all’R&D, fino alla produzione.