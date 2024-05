Volkswagen: dopo il noleggio, anche le vendite auto on line

Negli ultimi anni si è parlato a più riprese della possibilità (e dei rischi) di un cambiamento radicale nella distribuzione e vendita di auto, tramite il modello agenzia e le vendite online. Ebbene, dal 2026, Volkswagen Group Ireland adotterà un modello denominato “Future Sales” di vendite auto online ai clienti irlandesi. Non si tratta di una sperimentazione, ma di una risposta al cambiamento delle abitudini dei consumatori che ha osservato il gruppo. L’Irlanda non è il primo Paese a lanciare la digitalizzazione del processo di vendita, poiché già da qualche tempo, a partire dalla Germania, è possibile noleggiare le auto VW direttamente online, così come anche altri Brand stanno già adottando un rapporto diretto con i clienti o lo faranno presto.

UN NUOVO MODELLO DI VENDITA AUTO VW ONLINE

Tutti i marchi del Gruppo, Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Cupra e VW Veicoli Commerciali, adotteranno il “Future Sales Model”, come riporta BreakingNews.ie. Bisogna subito precisare che, secondo quanto annunciato dal management VW, questo nuovo approccio digitale non sostituirà la rete fisica, ma rappresenta un sistema “orientato alle esigenze dei clienti”. Il gruppo Volkswagen in Irlanda è rappresentato da 29 punti vendita Volkswagen, 27 Skoda, 24 Seat e Cupra, 11 Audi e 21 VW Commercials.

AGENTI VOLKSWAGEN: CODSA CAMBIA PER I CLIENTI CHE ACQUISTANO ONLINE

Volkswagen Group Ireland ha precisato che il “Future Sales Model” non abbandonerà completamente il modello di vendita tradizionale. “Il Future Sales Model consentirà di digitalizzare l’intero processo di acquisto, permettendo ai clienti di scegliere tra acquisti fisici in uno showroom, acquisti digitali online o una combinazione dei due”, ha dichiarato Alicia O’Connor, director of sales transformation and customer experience VW Group Ireland.

Se per i clienti non cambierà molto l’esperienza di acquisto, con il nuovo modello di vendita online, molto cambierà invece dal punto di vista dei rapporti diretti tra il cliente e la Casa Costruttrice. In sostanza, il cliente acquista direttamente dal Costruttore (e non dal Concessionario, che nel modello tradizionale di mandato invece acquista gli stock di auto e li rivende ai clienti). Il dealer, diventa quindi un agente di riferimento per il cliente, a cui rivolgersi per consegna, manutenzione e tutti i servizi offerti dalla Casa auto. In quanto agente-venditore gli sarà riconosciuta una tariffa fissa, piuttosto che un margine di profitto variabile da gestire in autonomia.

VENDITA AUTO ONLINE TRAMITE AGENTI: I BRAND E IL MODELLO AGENZIA

Quanto annunciato da Volkswagen Group Ireland non è una novità esclusiva, ma dimostra che sempre più Costruttori sono orientati a questo modello organizzativo. Dopo Tesla, che ha fatto da apripista a questa nuovo concept, anche Polestar ha un rapporto esclusivamente digitale con i clienti. In base ai Paesi, hanno già adottato il modello agenzia o lo faranno prossimamente, Ford dal 2023, BMW e Mini in tutta Europa dal 2026, Stellantis, è partito dal 2023 in alcuni Paesi e prevede il 50% di vendite tramite agenti entro il 2030 e Mercedes dal 2023 in UK e Germania, con una previsione del 50% di vendite digitali in Europa.