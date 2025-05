UFI si aggiudica il PACE Pilot Innovation to Watch Award 2025

UFI Filters riceve uno dei premi più significativi per le aziende impegnate nel miglioramento dell’efficienza energetica dei veicoli elettrificati. È tra i protagonisti globali nella filtrazione, gestione termica e soluzioni per l’idrogeno verde, e grazie alle nuove soluzioni sviluppate si è aggiudicata il prestigioso premio PACE Pilot Innovation to Watch 2025 di Automotive News, imponendosi con un progetto destinato a fare scuola: l’evaporatore/chiller a base di CO₂.

UFI: PERCHÉ L’EVAPORATORE A CO₂ SEGNA UN PUNTO DI SVOLTA

Progettato per le esigenze termiche dei veicoli di nuova generazione — che siano ibridi plug-in, full electric o piattaforme alimentate a idrogeno — il nuovo evaporatore UFI non si limita a sostituire le tecnologie esistenti, ma le supera su tutta la linea. Basato su una struttura a piastre impilate e brasate sottovuoto, questo componente introduce una robustezza meccanica e una capacità di resistenza a pressioni elevate finora difficilmente ottenibili con gli evaporatori a micro-canali, oggi diffusi, ma non adatti a reggere i carichi termici e le pressioni operative che saranno richieste dopo il 2027.

LA CO2 COME REFRIGERANTE NEL SISTEMA UFI

Il refrigerante? CO₂, conosciuto anche come R744. Naturale, non tossico, non infiammabile e — soprattutto — pronto a rispondere al prossimo divieto europeo sui PFAS previsto per il 2029. Un’innovazione nell’automotive di cui abbiamo parlato già in questo approfondimento, che per UFI è tecnica ma anche strategica. Secondo l’azienda, l’anidride carbonica è facilmente reperibile e presenta performance energetiche superiori con vantaggi economici.

IL FUTURO DELLA GESTIONE TERMICA UFI

Giorgio Girondi, presidente del gruppo UFI, commenta così il riconoscimento: “Questo prestigioso premio è il riconoscimento del nostro costante impegno nell’essere pionieri dell’innovazione sostenibile, sviluppando soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che rappresentano una base indispensabile per realizzare concretamente la prospettiva di una mobilità più pulita.”

Con sette linee di prodotto già pronte per coprire le esigenze termiche di ogni tipo di powertrain e ora un riconoscimento indipendente, UFI Filters si conferma come uno degli attori più impegnati e lungimiranti dell’automotive sostenibile.