UE come Cuba, Vlaskamp (MAN): “flotte usate sempre più a lungo”

La crescente preoccupazione sull’invecchiamento delle flotte di mezzi pesanti in Europa è stata recentemente evidenziata da Alexander Vlaskamp, CEO di MAN. In un’intervista rilasciata a Handelsblatt, Vlaskamp ha avvertito che senza interventi statali, l‘Europa rischia di trovarsi con una “flotta cubana”. Questo riferimento vuole indicare una situazione critica, ma il caso cubano è ben più ampio e sicuramente non dipende esclusivamente dall’embargo USA, che ha difatti permesso alla Cina di investire sull’isola.

INVECCHIAMENTO FLOTTE: IN MEDIA 14 ANNI PER I MEZZI PESANTI IN UE

Vlaskamp ha sottolineato al quotidiano tedesco che le aziende di trasporto stanno mantenendo in servizio i loro camion più a lungo, con un’età media dei camion in Europa che ha raggiunto i 14,3 anni. Questa tendenza non è isolata; anche il parco auto tedesco ha visto un aumento dell’età media, che ora è di 10,3 anni. Secondo analisi recenti, anche l’età media della flotta globale di aerei commerciali è raddoppiata negli ultimi vent’anni, attestandosi attorno ai 20 anni. Riparare aerei di linea costa meno che sostituirli, a quanto pare.

ANCHE LA FLOTTA DI AEREI IN SERVIZIO INVECCHIA

Parallelamente, Carsten Spohr, CEO di Lufthansa, ha confermato questa tendenza nel settore aereo. Ha dichiarato che la compagnia effettua voli a lungo raggio con 23 aerei che sono considerati obsoleti e che non dovrebbero più essere operativi. Nonostante ciò, Spohr, come riporta Handelsblatt, ha rassicurato sul fatto che questi aerei sono sottoposti a rigorosa manutenzione e continuano a essere sicuri.

A CUBA POCHE VENDITE DI AUTO NUOVE A PREZZI STELLARI

Se l’effetto cubano viene spesso tirato in ballo per indicare il rischio di un Paese di ritrovarsi una flotta circolante vetusta, nella realtà dei numeri di vendite nessun mercato principale europeo, può attribuirsi un bilancio così critico come quello del mercato auto a Cuba. Lo ricorda Maurizio Sala in un post LinkedIn: a Cuba nel 2023 sono state vendute circa 2500 auto, con in testa la Renault (Dacia) Sandero, 152 vendite.

Per scrollarsi questa fama di essere un’isola motoristicamente ostaggio del passato, il Ministero dei Trasporti ha introdotto una profonda detassazione per le auto nuove meno inquinanti dal 2025. Non è ancora chiaro con esattezza a quali beneficiari è destinata la misura, visto che lo stipendio medio dei cubani è di 10 $ al mese, a fronte di un prezzo di listino ridotto a circa 16.000 $ per un’utilitaria.