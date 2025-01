Cuba: nuove tasse auto dal 2025, ma per molti resterà un lusso

Il governo cubano ha recentemente annunciato una serie di riforme destinate a incentivare l’acquisto di veicoli più efficienti e a emissioni ridotte. L’obiettivo delle nuove tasse auto a Cuba dal 2025 è svecchiare un parco circolante ostaggio da diversi decenni di embargo e tassazione fino al 500%. Con i fondi del settore auto il Governo vuole migliorare il sistema di trasporto pubblico praticamente inesistente, per chi non potrà comunque permettersi un’auto nuova o usata più efficiente. Una riforma attesa che sembrerebbe comunque destinata a migliorare in modo marginale la capacità di acquisto del ceto medio cubano, in un periodo di profonda crisi dell’Isola.

TASSE AUTO RIDOTTE A CUBA: COSA CAMBIA DAL 2025

Le novità introdotte a Cuba sulla detassazione auto sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2024. Il tentativo di scrivere un nuovo capitolo sulla motorizzazione cubana, si basa sulle misure operative dal 1° gennaio 2025 che mirano a modernizzare un parco circolante obsoleto e a ridurre i costi associati all’importazione di veicoli. Un’operazione che colloca la Cina in prima linea nella realizzazione di parchi solari fotovoltaici e importazioni di veicoli nuovi a ridotte emissioni a Cuba. Tuttavia, il Governo ha pensato anche a rendere più accessibile il mercato delle auto usate. Tra le principali misure approvate, ci sono infatti:

1. Riduzione delle tasse per veicoli sostenibili o a emissioni zero:

I veicoli elettrici beneficeranno di una tassa ridotta al 10% .

beneficeranno di una . I veicoli a combustione interna saranno soggetti a tasse complessive comprese tra il 30% e il 200%, a seconda dell’efficienza, della categoria e del valore, con le auto di lusso e sportive maggiormente penalizzate.

2. Limiti sui margini di profitto:

Le entità statali di importazione non potranno superare un margine di profitto del 20%, con l’obiettivo di contenere i prezzi finali al pubblico.

3. Restrizioni sulle importazioni personali:

Ogni cittadino potrà importare un solo veicolo ogni cinque anni, con regole più severe per i veicoli di lusso.

VENDITA AUTO USATE ANCHE DAL NOLEGGIO TURISTICO A CUBA

Il piano del governo cubano, vuole rendere anche più flessibile il passaggio di proprietà di veicoli tra privati e aziende, incluse organizzazioni religiose e aziende private. Tuttavia, la vendita di veicoli statali richiederà l’approvazione del Consiglio dei Ministri. In questo perimetro è prevista anche la possibilità di commercializzare auto usate dal settore turistico. I veicoli a noleggio, giunti al termine del loro ciclo operativo, potranno essere venduti sul mercato dell’usato.

Le entrate derivanti dalle tasse per i veicoli nuovi e usati saranno destinate alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture pubbliche. Questo punto è importante, poiché ci porta dritti a fare una considerazione importante: quale sarà l’effetto reale sul rinnovamento del parco circolante?

AUTO NUOVA A CUBA CON STIPENDIO MEDIO: LUSSO PER POCHI

Nonostante le riforme introdotte sulla tassazione auto a Cuba dal 2025, l’effettivo impatto sulla popolazione rischia di non cambiare lo stato delle cose. Il prezzo di listino di un’auto utilitaria è in media circa 15.900 $, secondo le dichiarazioni del ministro dei Trasporti, Eduardo Rodríguez Dávila.

A conti fatti resta una proiezione di spesa esageratamente proibitiva per la stragrande maggioranza dei cubani che, come riporta Cibercuba, percepiscono uno stipendio medio mensile di poco superiore a 3.000 pesos cubani (circa 10 $ americani). Questo divario permetterà che le misure di detassazione, per quanto significative sulla carta, siano adeguate a garantire l’accesso al mercato automobilistico per il ceto medio e la decarbonizzazione delle auto a Cuba?