Trump: “case auto cinesi potranno produrre in USA se sarò eletto”

Il ‘sopravvissuto’ Donald Trump parla già da presidente USA e, incurante di ciò che succede tra le fila dei democratici, con Joe Biden che ha ritirato la candidatura presumibilmente a favore della vice Kamala Harris, sta delineando l’azione politica ed economica del suo nuovo mandato. E per quanto riguarda l’ambito automotive, che ovviamente ci interessa di più, l’intenzione è quella di seguire un approccio più pragmatico coinvolgendo le case automobilistiche cinesi nel processo produttivo americano. Un cambio di rotta a 360° rispetto alle scelte di Biden, molto restrittive rispetto ai veicoli made in China.

LA PROPOSTA DI TRUMP SULLA PRODUZIONE DI AUTO CINESI NEGLI USA

Parlando alla convention del Partito Repubblicano a Milwaukee, che gli ha consegnato formalmente la candidatura alla Casa Bianca, Trunp ha detto che invitare le case auto cinesi a produrre negli Stati Uniti potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per rilanciare l’economia del comparto. Il tycoon ha ricordato che i cinesi (BYD in particolare) stanno costruendo grandi impianti in Messico per la produzione di automobili elettriche, al fine di aggirare i nuovi dazi voluti da Biden. Per fermare la temuta ‘invasione’, che sarebbe letale per l’industria automobilistica americana, Trump in un primo momento aveva proposto l’imposizione di tariffe da applicare fino al 200% su ogni auto proveniente dal Messico. Adesso però sembra aver cambiato idea, e all’insegna del motto ‘se non puoi combattere il tuo nemico, fattelo amico’, vorrebbe pragmaticamente invitare le case automobilistiche cinesi a costruire i propri stabilimenti negli USA. Ma a una condizione: le fabbriche verrebbero gestite da personale americano.

Sono forse da inquadrare in quest’ottica gli apprezzamenti rivolti dal candidato repubblicano al leader cinese Xi Jinping, definito dal vecchio Donald un leader ‘intelligente e tenace’ e che ‘lavora per il suo popolo’, alla pari di Putin e Orban. Una volta la pensava assai diversamente su Xi…

POLITICHE ANTI-CINA DI BIDEN

Come detto, una mossa del genere rappresenterebbe una novità assoluta rispetto alle politiche dell’amministrazione Biden, che a partire dall’Inflation Reduction Act del 2022 per finire alla recente decisione di quadruplicare le tariffe doganali sull’import di auto elettriche e batterie cinesi, ha sempre cercato di ostacolare lo strapotere di Pechino. L’IRA, per esempio, premiava con gli incentivi solamente le auto elettriche prodotte in Nord America e dotate di batterie realizzate con materie prime estratte negli USA o in Paesi con cui gli Stati Uniti intrattenevano regolari rapporti di libero scambio (quindi non la Cina). Senza contare che sono state avviate indagini sulle autovetture dotate di software fabbricato in Cina che poteva compromettere i dati e la sicurezza dei cittadini statunitensi. Ma Trump, se sarà eletto, potrebbe cancellare tutto.

TRUMP CONTRO IL SINDACATO UAW

Durante la convention di Milwaukee, Trump se l’è presa anche con il presidente del potente sindacato UAW (United Auto Workers), Shawn Fain, per aver favorito con le sue azioni la costruzione degli stabilimenti cinesi in Messico: “Lo UAW dovrebbe vergognarsi di aver permesso che ciò accadesse e Fain dovrebbe essere licenziato immediatamente. E ogni singolo lavoratore automobilistico, del sindacato e non, dovrebbe votare per Donald Trump“. A onor del vero va ricordato che grazie al grande sciopero dello scorso autunno promosso dallo UAW, che ha fermato per settimane gli impianti dei tre ‘giganti’ di Detroit, i lavoratori del comparto auto sono riusciti a strappare un nuovo contratto collettivo molto più vantaggioso del precedente. Vedremo quindi se voteranno davvero per Trump.