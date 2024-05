Toyota Tech School: recluta tra gli studenti i meccanici del futuro

In un mercato del lavoro sempre più competitivo e specializzato come quello dell’autoriparazione, anche le reti ufficiali delle grandi Case automobilistiche come Toyota devono affrontare la sfida di trovare personale adeguatamente qualificato. È in questo contesto che si inserisce il progetto innovativo di Toyota Motor Italia, mirato a reclutare meccatronici direttamente nelle scuole attraverso il programma Toyota Tech School, evoluzione del Toyota Technical Education Program (T-TEP) lanciato già nel 1995.

TOYOTA SKILL CONTEST: LA GARA TRA I MIGLIORI GIOVANI STUDENTI

Il 22 e 23 maggio 2024, presso la sede italiana di Toyota a Roma, si è tenuta la 15° edizione del Toyota Skill Contest, una competizione nazionale che mette alla prova i migliori studenti degli istituti tecnici e professionali che collaborano con Toyota. Questo evento rappresenta non slo una celebrazione delle competenze tecniche provenienti dagli Istituti italiani, ma è anche un’opportunità per identificare i futuri professionisti del settore automobilistico aftermarket.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 17 studenti che si sono cimentati in prove teoriche e pratiche su tecniche avanzate di manutenzione e riparazione auto. Il vincitore è stato Andrea Costa Staricco dell’I.I.S. Enzo A. Ferrari di Monza, dimostrando l’alto livello di preparazione offerto dal programma.

TOYOTA TECH SCHOOL: UNA NUOVA ERA PER LA FORMAZIONE TECNICA?

Durante l’evento, Toyota ha annunciato il rilancio del programma formativo sotto il nuovo nome di Toyota Tech School. Questa evoluzione prevede l’espansione del numero di istituti partecipanti da 20 a 53 entro il 2026, coprendo l’intero territorio nazionale. Il programma, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mira a creare una rete capillare di scuole attrezzate per fornire competenze tecniche avanzate nel campo della mobilità elettrificata.

Toyota Tech School si è impegnata a dotare gli istituti di attrezzature moderne e veicoli ibridi, mentre Toyota Academy offre aggiornamenti continui per i docenti, assicurando che l’istruzione fornita agli studenti sia sempre al passo con le ultime innovazioni tecnologiche.

OLTRE 15 MILA GIOVANI FORMATI DA TOYOTA

Le scuole coinvolte nel programma Toyota Tech School offrono un percorso di formazione di cinque anni che culmina con la qualifica di “Addetto di manutenzione e assistenza degli autoveicoli”. Dal 1995, più di 15.000 giovani hanno beneficiato di questa formazione, molti dei quali oggi lavorano come tecnici specializzati presso concessionarie Toyota e Lexus, nonché in officine di altri marchi.

“Siamo orgogliosi di rilanciare il nostro programma di formazione per le scuole superiori e per i loro studenti, e di contribuire a creare la prossima generazione di meccanici e tecnici auto con competenze specifiche sull’elettrificazione,” ha dichiarato Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia.