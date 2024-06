Tavares: “nel 2026 a Melfi produrremo 260.000 vetture”

La visita di Carlos Tavares allo stabilimento Stellantis di Melfi si è conclusa con l’annuncio del target che l’azienda vuole raggiungere nel 2026, quando sarà a regime la produzione di 5 nuove auto. Si tratta di un target ambizioso, che da solo coprirebbe 1/4 del milione richiesto dal Governo a Stellantis: Tavares ha parlato infatti di 250.000 / 260.000 auto prodotte a Melfi tra due anni, mentre sul numero dei dipendenti è rimasto molto più prudente spiegando che dipenderà dalla competitività cinese e da quanto sarà necessario ridurre i costi per affrontarla.

TAVARES: A MELFI UN LAVORO INCREDIBILE E CREATIVO

“A Melfi stanno facendo tutti un lavoro incredibile e creativo“, ha dichiarato il CEO di Stellantis dopo l’incontro con i sindacati del comparto, “e nel 2025 saremo ai massimi livelli di qualità. Questa fabbrica ha la possibilità di realizzare prodotti di livello globale, ci sono miglioramenti sui costi e ci sono molte idee“.

Ricordiamo che se non ci saranno cambiamenti il piano per Melfi prevede nei prossimi anni, tra il 2025 e il 2026, la produzione di 5 nuove auto tutte su piattaforma STLA Medium, tra cui la nuova Jeep Compass ibrida, un’altra Jeep ma elettrica e altre tre autovetture alla spina: due modelli di DS Automobiles (una sarà la DS8) e la nuova Lancia Gamma.

IL MONITO DI TAVARES: SE EUROPA INVITA I PRODUTTORI CINESI LA CONCORRENZA SARÀ DURA

A proposito della concorrenza dalla Cina, Tavares ha aggiunto che se l’Europa continua a invitare le case cinesi, Stellantis non può fare altro che competere e a Melfi “tutti devono capire che la concorrenza sarà dura, ma l’unico modo per andare avanti è lavorare insieme, alla stessa velocità e nella stessa direzione“.

Più in generale, il manager ha ammesso che finora il dialogo con i sindacati italiani è stato costruttivo e produttivo, in un clima di reciproco rispetto. “Mi è stato chiesto di indicare le prospettive degli stabilimenti italiani al 2030 e siamo andati anche oltre, garantendo che ci sarà per tutti la piena operatività, non c’è alcun problema. Voglio esprimere apprezzamento, sono persone mature e responsabili“.

TAVARES E IL GOVERNO ITALIANO: DISPONIBILI AL CONFRONTO, NON SIAMO NOI A CREARE TURBOLENZE…

Infine per quanto riguarda i rapporti con il Governo italiano, ultimamente non proprio idilliaci, Tavares ha riferito che il gruppo è sempre disponibile a trovare punti di incontro con i governi di tutti i Paesi in cui opera: “Se ci sono da firmare accordi con il Governo italiano siamo disponibili, con l’obiettivo di arrivare a produrre un milione di veicoli. Siamo sempre aperti al confronto, nelle ultime settimane non ho voluto creare turbolenze. Le turbolenze nascono quando mi chiedono di fare cose che non sono nell’interesse dei nostri azionisti e dipendenti. In questo caso i rapporti diventano turbolenti. Io sono impegnato a discutere con i sindacati, con loro sto costruendo il futuro dell’azienda“.