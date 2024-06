Tavares a Melfi per chiarire il futuro del sito produttivo

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, è atteso martedì 4 giugno 2024 a Melfi nello stabilimento del gruppo franco-italiano ereditato dalla Fiat. Si tratta di una visita strategica al termine della quale il manager portoghese dovrebbe chiarire meglio il futuro dell’impianto dopo le parole pronunciate l’altra settimana a Mirafiori, quando ha annunciato che proprio a Melfi sarà prodotta la nuova Jeep Compass ibrida. I sindacati del comparto attendono con fiducia l’arrivo di Tavares per cancellare tutti i dubbi sul destino dello stabilimento lucano, che negli anni ha subito un notevole ridimensionamento dei livelli produttivi e occupazionali passando dalle 5.000 unità raggiunte subito dopo il rilancio del 2014 alla forza lavoro attuale di circa 3.600 persone impiegate solo su due turni.

TAVARES A MELFI: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA E I POSSIBILI ANNUNCI

Tavares dovrebbe arrivare in mattinata per incontrare i segretari dei sindacati metalmeccanici del territorio. Poi nel pomeriggio il CEO di Stellantis vedrà il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e per l’occasione potrebbe esserci anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il Governo italiano e i vertici dell’azienda, dopo diversi mesi a guardarsi in cagnesco, potrebbero dunque definire proprio a Melfi non solo il Piano industriale che riguarda tutti gli stabilimenti italiani di Stellantis, ma soprattutto i dettagli che toccano la fabbrica lucana e, di riflesso, le aziende dell’indotto, specie in vista delle commesse che si dovranno assegnare.

IL PIANO STELLANTIS PER MELFI: 5 NUOVE AUTO TRA IL 2025 E IL 2026

Al momento, se non ci saranno cambiamenti, il piano per Melfi prevede nei prossimi anni, tra il 2025 e il 2026, la produzione di 5 nuove auto tutte su piattaforma STLA Medium, tra cui la già citata Jeep Compass ibrida, un’altra Jeep ma elettrica e altre tre autovetture alla spina: due modelli di DS Automobiles (una sarà la DS8) e la nuova Lancia Gamma.

Sembrerebbe tanta roba ma ai sindacati non convince che 4 auto su 5 siano full electric: finora l’elettrico non ha avuto numeri incoraggianti a livello di vendite, e di conseguenza temono che il volume produttivo non sarà in grado di soddisfare le esigenze prestazionali e occupazionali dello stabilimento (come con la 500 elettrica a Mirafiori). Per questo chiedono che a Melfi venga prodotto, insieme alla Compass, almeno un altro modello di maggiore successo sui mercati. Uno dei tempi più caldi dell’incontro con Tavares sarà probabilmente questo.

LE RICHIESTE DEI SINDACATI A TAVARES

“Ci aspettiamo che si provi a saturare lo stabilimento con vetture ibride“, ha confermato Marco Lomio, segretario regionale della Uilm, in vista dell’incontro del 4 giugno, mentre Giorgia Calamita, della segreteria generale di Fiom Cgil Basilicata, ha detto che sarà chiesta a Tavares più chiarezza sul piano industriale, sui modelli da produrre e sui volumi. “Ci dovrà illustrare meglio il programma annunciato il 27 maggio sulla nuova Compass“, ha aggiunto Pasquale Capocasale, segretario generale della Fismic. “e noi chiederemo qualcos’altro per lo stabilimento di Melfi perché crediamo che sia necessario uno sforzo ulteriore per la fabbrica lucana, anche e soprattutto per aiutare l’indotto”. Una prospettiva quella per il comparto automotive lucano, che secondo la Fim Cisl del territorio è legata anche al processo di conversione all’elettrico che dev’essere sostenuto da una collaborazione condivisa e partecipativa tra Stellantis, il Governo e il sindacato: “Solo così potremo raggiungere l’obiettivo di un milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030. Il sito di Melfi potrebbe contribuire in modo sostanziale a questo obiettivo, ma c’è ancora molto da fare“.