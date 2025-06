Stipendio Filosa: quanto guadagnerà il nuovo CEO di Stellantis?

Ancora pochi giorni e Antonio Filosa assumerà ufficialmente le redini di Stellantis come nuovo amministratore delegato in sostituzione del dimissionato Carlos Tavares. Il manager napoletano dovrà rimboccarsi le maniche per risollevare il gruppo automobilistico reduce da un annus horribilis, ma in attesa di vedere i risultati rispondiamo a una curiosità di molti utenti riportando quanto guadagnerà il nuovo CEO di Stellantis per il suo prestigioso quanto delicato incarico. Lo stipendio di Filosa è stato rivelato da alcune testate americane che hanno letto la nota rivolta all’autorità di vigilanza sulla Borsa statunitense contenente le cifre ufficiali.

QUANTO GUADAGNA ANTONIO FILOSA?

Diciamo subito che la retribuzione di Antonio Filosa, il cui contratto da CEO di Stellantis ha una durata di 5 anni, avrà una parte fissa tutto sommato contenuta, considerando il ruolo, e una variabile molto più ampia in base ai risultati raggiunti. Significa che se farà il suo dovere, ossia se porterà a casa gli obiettivi aziendali, potrà guadagnare fino a 21 milioni di euro nel 2025.

Nel dettaglio, lo stipendio di Filosa può contare su una parte fissa di 1,57 milioni di euro, a cui si aggiungono un incentivo annuale a breve termine, pari al massimo al 400% dello stipendio base ogni anno, dunque fino a 6,3 milioni. Previsto anche un incentivo a lungo termine equivalente fino al 500% dello stipendio base per il 2025, dunque 7,9 milioni, ma destinato a salire al 600% dal 2027. Fino ad allora Stellantis erogherà un premio annuale in denaro di 1,05 milioni di euro.

Ovviamente non è finita qui perché il nuovo CEO di Stellantis potrà godere di ulteriori vantaggi tra cui la possibilità di poter usufruire dell’aereo aziendale, di un servizio di sicurezza, oltre ai piani sanitari e pensionistici statunitensi del gruppo.

LO STIPENDIO DI FILOSA CONFRONTATO CON GLI ALTRI CEO DELL’AUTOMOTIVE

Insomma, un sacco di soldi e relativi benefit. Ma, come ha ricordato Automotive news, Antonio Filosa guadagnerà meno dei due principali amministratori delegati di aziende automobilistiche statunitensi. Mary Barra, CEO di General Motors, ha ricevuto un compenso equivalente a 25,8 milioni di euro nel 2024, mentre Jim Farley, al vertice di Ford, ha guadagnato 21,8 milioni, sempre in euro. Guardando invece all’Europa, il CEO del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, ha ricevuto un compenso di 10,3 milioni di euro lo scorso anno, mentre Luca De Meo, AD del gruppo Renault, si è fermato a ‘soli’ 6,2 milioni di euro.

STIPENDIO ALTO MA ANCHE TANTE RESPONSABILITÀ

Naturalmente sarebbe scontato fare del facile populismo su questi compensi monstre ricordando gli operai guadagnano ‘enne’ volte meno e rischiano pure di perdere il lavoro. Una parte di verità probabilmente c’è, ma è anche vero che i CEO gestiscono miliardi di dollari o di euro e da una loro decisione, giusta (si spera) o sbagliata, può dipendere il destino di migliaia di persone. Insomma, stipendi alti ma commisurati alle responsabilità.