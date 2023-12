SERMI in Italia, ci siamo: l’obbligo scatta il 1° giugno 2024

Il 1° giugno 2024 segnerà un momento significativo per il settore Independent Aftermarket (IAM), con l’entrata in vigore dello schema SERMI. La certificazione obbligatoria per le officine che effettuano riparazioni e manutenzione su moduli relativi alla sicurezza dei veicoli partirà anche in Italia, dove Kiwa è stato nominato come CAB. Ecco tutte le novità e in quali Paesi europei assieme all’Italia cambieranno le regole per l’accesso alle Info tecniche di riparazione sui portali dei Costruttori.

SERMI IN EUROPA: PERCHÉ É IMPORTANTE PER LE OFFICINE IAM

SERMI, acronimo di Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information, rappresenta un passo significativo verso l’elevazione degli standard di sicurezza nel settore automobilistico. La certificazione SERMI non solo beneficerà direttamente i proprietari di veicoli, offrendo loro la possibilità di identificare le officine certificate in grado di preservare la sicurezza a 360° dei loro veicoli, ma introdurrà anche un riconoscimento tangibile attraverso l’utilizzo di uno speciale logo SERMI. In questo articolo spieghiamo nel dettaglio come funziona lo schema SERMI e come si ottiene.

Il vero impatto della certificazione si avvertirà in modo tangibile nelle officine IAM. Grazie a questa certificazione, le officine saranno abilitate con una sola chiave digitale di accesso su tutti i portali dei Costruttori e potranno eseguire una serie di operazioni cruciali, che altrimenti sarebbero precluse dall’entrata in vigore del SERMI nei vari Paesi. Questa abilitazione non solo conferisce un vantaggio competitivo alle officine indipendenti, ma svolge un ruolo fondamentale nel garantire che la manutenzione e le riparazioni dei veicoli avvengano nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, contribuendo così a una maggiore tutela dei conducenti e dei loro veicoli.

SCHEMA SERMI IN ITALIA, FRANCIA E POLONIA DA GIUGNO 2024

L’entrata in vigore del SERMI nei vari Paesi dell’Unione europea è calendarizzata ogni 2 mesi: partono prima i Paesi che hanno ufficializzato tutti i soggetti che intervengono nel processo di certificazione, le procedure e requisiti richiesti agli operatori e alle officine IAM. Ecco perché ad esempio, in Italia l’implementazione del SERMI parte dal 1° giugno 2024 e KIWA è l’ente CAB (Conformity Assessment Bodies) riconosciuto dal NAB (National Accreditation Body) ad eseguire i controlli di conformità su chi richiederà il SERMI. Riepilogando, i Paesi che adottano il SERMI da giugno 2024 sono:

Italia

Francia

Polonia

LO SCHEMA SERMI DA APRILE 2024 IN 7 PAESI EUROPEI

Prima dei suddetti Paesi, il calendario SERMI, riporta che a partire dal 1° aprile 2024, altri sette Paesi europei adotteranno lo schema SERMI, con la conferma finale prevista due mesi prima del go-live. Questi paesi includono:

Austria

Belgio

Germania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

Dal 1° febbraio 2024 invece è prevista l’implementazione del SERMI in Danimarca, Finlandia e Norvegia. Questi Paesi hanno seguito la Svezia che è partita in anticipo su tutti dal 1° ottobre 2023. Mentre ricordiamo che anche il Regno Unito ha confermato che adotterà il SERMI volontariamente appena sarà confermata la struttura di accreditamento.