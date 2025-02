Riparazioni auto: il 46% di italiani si rivolge alla rete ufficiale

Il sondaggio “Il valore del post-vendita”, condotto da Areté, ha analizzato le scelte degli automobilisti italiani sui servizi di assistenza e manutenzione ordinaria delle auto. L’indagine ha cercato di capire quanto è ancora centrale il post-vendita delle Case auto nelle decisioni dei consumatori, ma anche le preferenze dei consumatori tra officine indipendenti (IAM) e reti ufficiali dei Brand.

MANUTENZIONE ORDINARIA, FONDAMENTALE PER IL 97%

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall’indagine è il valore attribuito alla manutenzione ordinaria dopo l’acquisto dell’auto. Su una scala da 0 a 5, gli automobilisti italiani che hanno partecipato all’indagine hanno assegnato un punteggio medio di 4,3, segnalando quanto sia cruciale seguire una corretta manutenzione per garantire la longevità e le prestazioni ottimali del veicolo.

In particolare, il 97% del campione ritiene fondamentale effettuare il tagliando alle scadenze previste, testimoniando un’elevata consapevolezza sull’importanza della manutenzione periodica. Anche se molto spesso gli intervalli di manutenzione consigliati oggi dai Costruttori sono più ampi in termini di km rispetto al passato. Nella nostra indagine sul costo dei tagliandi puoi approfondire cosa cambia tra le 10 auto ICE-HEV-EV più vendute in Italia.

SCELTE DEGLI AUTOMOBILISTI: RETI UFFICIALI O INDIPENDENTI?

Nonostante l’importanza riconosciuta alla manutenzione, l’indagine ha rivelato una distribuzione interessante nella scelta del punto di assistenza. Solo il 59% degli italiani si affida ai concessionari autorizzati per il tagliando, mentre il restante 41% preferisce officine indipendenti. Il dato diventa ancor più significativo in caso di guasti tecnici: appena il 46% si rivolge alla rete ufficiale, mentre la maggioranza opta per le reti di officine indipendenti.

L’indagine spiega che il 60% degli intervistati ha un’auto di proprietà da almeno 3 anni, scelta principalmente per il rapporto qualità-prezzo dal 56% del campione. Tuttavia, come è emerso in altre indagini sulle abitudini degli automobilisti, il passaggio dalle reti ufficiali a quelle indipendenti è più frequente dopo 4 anni dall’immatricolazione, alla scadenza della garanzia del Costruttore o anche prima, poiché molti sanno che si può fare il tagliando in qualsiasi officina, anche in garanzia, seguendo determinate regole. Non a caso, negli ultimi anni, la maggiore parte delle Case auto propone ai clienti l’estensione della garanzia “gratis” se si effettuano i tagliandi presso la rete ufficiale.

GRADO DI SODDISFAZIONE E BRAND PIÙ AFFIDABILI

Le motivazioni che portano gli automobilisti nelle reti ufficiali o nelle officine IAM sono note. Gli automobilisti fedeli alla rete ufficiale considerano come principale fattore di preferenza l’affidabilità attribuita ai concessionari. Dall’altra parte, chi si rivolge alle officine indipendenti sostiene di farlo principalmente per vantaggio economico, con il 47% del campione che segnala una maggiore convenienza nei costi di riparazione e manutenzione al di fuori del circuito ufficiale.

L’indagine ha inoltre analizzato il livello di soddisfazione degli automobilisti per il servizio Aftersales delle Case. Quasi 9 intervistati su 10 si dichiarano soddisfatti sia per i tempi di prenotazione dell’appuntamento sia per la rapidità nell’esecuzione del tagliando. Tuttavia, solo il 39% dei clienti rimane in officina in attesa della riconsegna dell’auto e considera migliorabile l’offerta di servizi di accoglienza e comfort per i clienti.

Per quanto riguarda i marchi più affidabili in termini di assistenza post-vendita, gli automobilisti italiani reputano i brand tedeschi e le officine FIAT si distinguono per reputazione e affidabilità.