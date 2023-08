Ricambi auto falsi Mercedes: +23% di inserzioni online nel 2022

La diffusione dei ricambi auto falsi online, o per meglio dire contraffatti, si sta diffondendo senza freni e senza esclusione di tipologie di componenti: carrozzeria, interni e sicurezza di guida. Il caso più recente ha riguardato anche i Brand di Costruttori auto premium Audi e Mercedes. Mercedes Benz ha denunciato un aumento del +23% di inserzioni di ricambi falsi online e contribuito al sequestro di milioni di parti. Per sensibilizzare gli automobilisti ha anche messo a confronto le pastiglie originali e quelle contraffatte in un test di frenata: i risultati sono prevedibilmente eclatanti.

I RICAMBI AUTO EQUIVALENTI SONO LEGALI E PIU’ SICURI DI QUELLI CONTRAFFATTI

Ciò che spesso si sottovaluta nell’acquisto dei ricambi auto contraffatti online è che al risparmio sul prezzo di circa il 30% è corrisposta un’elevata incertezza sull’affidabilità, la qualità e la sicurezza. Praticamente ogni componente auto ha una sua versione contraffatta più economica, ma non bisogna confondersi tra i ricambi contraffatti (che riportano i loghi dei Brand OE ma sono solo delle copie) con i ricambi equivalenti agli originali o “di concorrenza” (che invece sono garantiti nella qualità e nelle caratteristiche dai produttori come perfettamente compatibili a quelli di primo impianto). Il video sotto spiega meglio le differenze tra originali e di concorrenza che permettono di risparmiare nella manutenzione auto.

RICAMBI AUDI DI CARROZZERIA E MOTORE FALSI

Secondo quanto riporta l’Automobile Club Tedesco, Audi ha collaborato con le autorità internazionali permettendo il sequestro di ricambi contraffatti per il valore di circa 100 milioni di euro in tutto il mondo solo nel 2020. Nella maggior parte dei casi si tratta di componenti che si rompono più stesso durante gli incidenti, ma che a un’analisi non hanno dimostrato di rispettare neppure lontanamente gli standard di qualità e sicurezza. I ricambi Audi più contraffatti sono:

griglie del radiatore;

paraurti e parti della carrozzeria

filtri dell’aria ;

; filtri dell’olio ;

; candele ;

; liquidi di raffreddamento;

di raffreddamento; alternatori ;

; altre parti soggette ad usura.

“La nostra esperienza dimostra che ci sono aziende in cui prevalgono condizioni di lavoro molto sfavorevoli, che devono essere classificate come illegali. Ci sono anche alcune gravi violazioni delle imprese contraffattrici alle prescrizioni di tutela ambientale”, ha dichiarato Serhyi Jewtymowycz, esperto della protezione del marchio Audi.

PASTIGLIE FRENO E CERCHI RUOTE MERCEDES CONTRAFFATTI

Un allarme molto più recente è stato lanciato da Mercedes Benz che ha scoperto sul mercato l’esistenza di una vasta vendita di freni e cerchi contraffatti. Nel 2022 la Casa di Stoccarda ha rilevato un aumento del +23% di inserzioni online di ricambi contraffatti equivalenti ad oltre 155 mila prodotti. Nello stesso anno, oltre 1,6 milioni di ricambi Mercedes falsi sono stati confiscati dalle autorità doganali e nel corso di oltre 620 perquisizioni.

In numerosi test i cerchi ruote contraffatti non hanno superato gli stress test minimi, presentando crepe e cedimenti (evidenziati in giallo sul cerchio contraffatto da destra nell’immagine di copertina) che possono causare la perdita del controllo dell’auto. La stessa pericolosità vale per le pastiglie freno contraffatte sottoposte a test di confronto. Anche senza conoscere da quale velocità è avvenuto il test, basta guardare la foto qui sotto per capire quale delle due Mercedes montava le pastiglie freno contraffatte.