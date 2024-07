Revisione auto: -10% di ispezioni nel primo semestre 2024

Nel primo semestre del 2024, la spesa per le revisioni degli autoveicoli presso le officine private autorizzate è diminuita sostanziosamente. Lo riporta un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec – la principale rassegna internazionale di attrezzature per officina e aftermarket – su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Rispetto allo stesso periodo del 2023, il calo è del 9,6%, per l’equivalente contrazione delle ispezioni tecniche periodiche effettuate. Per comprendere meglio i motivi che possono aver impattato maggiormente sul calo delle revisioni, bisogna tornare di qualche anno indietro, come spieghiamo nei prossimi paragrafi.

-10% LA SPESA REVISIONI AUTOVEICOLI NEL PRIMO SEMESTRE 2024

Il rapporto dell’Osservatorio Autopromotec dice che nell’H1 2024 la spesa per le revisioni è diminuita a 595,3 milioni di euro, rispetto a 658,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. La diminuzione della spesa è strettamente legata alla riduzione del numero di revisioni autoveicoli eseguite dalle officine autorizzate.

Nei primi sei mesi del 2024, infatti, sono state effettuate 7.533.580 revisioni, rispetto alle 8.331.055 del primo semestre del 2023. Questo calo segue un anno, il 2023, che aveva visto un numero record di revisioni, il più alto degli ultimi anni, con oltre 8,3 milioni di revisioni nei primi sei mesi di riferimento.

IMPATTO CALO DELLE REVISIONI SULLE OFFICINE

La riduzione delle revisioni registrate dal Ministero, ha un impatto diretto anche sugli introiti per lo Stato e sui ricavi dei Centri Prove Autoveicoli autorizzati dalla Motorizzazione. In particolare:

il compenso per le officine di revisione autoveicoli è diminuito a 413,9 milioni di euro da 457,8 milioni di euro nel 2023;

di revisione autoveicoli è diminuito a da 457,8 milioni di euro nel 2023; le tasse, Iva, diritti fissi per la Motorizzazione, spese postali, sono diminuiti a 181,3 milioni di euro da 200,5 milioni di euro nel 2023;

Nonostante il calo rispetto al 2023, il numero di revisioni effettuate nel 2024 rimane comunque significativo. Le 7,5 milioni di revisioni del primo semestre 2024 sono paragonabili ai livelli del 2019 e superiori a quelli del 2018, evidenziando una certa stabilità nel settore delle revisioni auto nonostante le fluttuazioni annuali.

PERCHE’ SONO DIMINUITE LE REVISIONI DI VEICOLI NEL 2024?

Per comprendere meglio il saldo riportato dall’Osservatorio Autopromotec, bisogna tornare indietro al 2020, quando sono state immatricolate le auto e le moto che di norma fanno la prima revisione dopo 4 anni. Rivedendo le sole immatricolazioni auto nel 2020, il mercato Italia ha registrato un calo del 28%.

E’ inevitabile quindi che per le officine di revisione ci sarà un saldo negativo finché si farà riferimento a periodi in cui il mercato del nuovo ha avuto segno “-”. Nell’effetto poi si cumula anche la ripresa delle radiazioni di veicoli nel 2024 che ha alleggerito il parco circolante, che normalmente va a revisione ogni 2 anni, salvo veicoli ad uso speciale, taxi, ambulanze, etc.