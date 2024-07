Recaro fallita: l’azienda di sedili in amministrazione controllata

La notizia ha scosso il settore automobilistico: Recaro Automotive, celebre produttore di sedili sportivi per auto, ha dichiarato fallimento. Lunedì, il tribunale distrettuale di Esslingen ha ordinato l’autoamministrazione provvisoria e ha nominato l’avvocato di Stoccarda, Holger Blümle, come amministratore provvisorio. Blümle avrà il compito di esaminare la situazione economica dell’azienda e monitorarne la gestione. Nel frattempo i sindacati si interrogano sulle intenzioni dell’azienda nei confronti dei lavoratori che negli ultimi anni hanno contribuito attivamente a tenere su l’azienda.

FALLIMENTO RECARO AUTOMOTIVE: UN COLPO INASPETTATO

L’annuncio del fallimento di Recaro Automotive ha sorpreso molti, tra cui la IG Metall, uno dei principali sindacati tedeschi. La dichiarazione getta un’ombra di incertezza sul futuro dei 215 dipendenti di Kirchheim unter Teck, sede storica dell’azienda. “Non è chiaro cosa significhi questo per i dipendenti”, ha dichiarato il sindacato, esprimendo preoccupazione per il futuro dei lavoratori, come riporta Handelsblatt.

SINDACATO DEI LAVORATORI SUL FALLIMENTO DI RECARO AUTOMOTIVE

Per anni, i dipendenti di Recaro Automotive hanno contribuito a mantenere l’azienda economicamente stabile attraverso rinunce e differimenti degli stipendi. “Siamo delusi e ci sentiamo traditi dalla direzione”, ha affermato Frank Bokowits, rappresentante del comitato aziendale. “I nostri colleghi hanno fatto grandi sacrifici per sostenere l’azienda.”

In risposta alla crisi, IG Metall ha richiesto un dialogo trasparente con la direzione e l’amministratore provvisorio. “Ci aspettiamo che tutte le opzioni siano adottate per garantire posti di lavoro e trovare una soluzione sostenibile”, ha affermato Alessandro Lieb, capo della IG Metall a Esslingen. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori per discutere i passi successivi e cercare di delineare una strategia per il futuro.

UN SIMBOLO NELL’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Fondata nel 1906, Recaro Automotive ha costruito la sua reputazione su innovazione e qualità. Un settore non privo di ostacoli: ad esempio negli USA è in arrivo una norma più severa per aumentare la sicurezza dei sedili a cui tutti i fornitori OE (Original Equipment) dovranno attenersi. I suoi sedili sportivi sono stati utilizzati da alcune delle marche automobilistiche più prestigiose al mondo e hanno rappresentato un simbolo di eccellenza nel settore. Il fallimento dell’azienda rappresenta non solo una perdita economica, ma anche un duro colpo per l’intero settore automobilistico, che rischia di perdere uno dei suoi simboli storici, se non verrà rianimato da nuovi investimenti e non subentrerà un acquirente.

Il futuro di Recaro Automotive è ora nelle mani dell’amministratore provvisorio Holger Blümle, che dovrà navigare attraverso la complessa situazione economica dell’azienda. La priorità sarà cercare di garantire la continuità dell’azienda, preservando il maggior numero possibile di posti di lavoro e cercando soluzioni che possano permettere a Recaro di risollevarsi.