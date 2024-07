USA: nuovi sedili per passeggeri più protetti

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha recentemente annunciato un importante passo avanti verso il miglioramento della sicurezza dei passeggeri all’interno dei veicoli, emettendo un Avviso Preliminare di Regolamentazione Proposta (ANPRM) per aggiornare gli standard di sicurezza dei sedili. L’annuncio risponde a un requisito previsto dal Bipartisan Infrastructure Law e supporta la Strategia Nazionale di Sicurezza Stradale del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.

L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA DEI SEDILI

Gli incidenti stradali, in particolare i tamponamenti, rappresentano una delle principali cause di infortuni per i passeggeri. In questi casi, l’interazione controllata tra il passeggero e lo schienale del sedile è la contromisura primaria per prevenire lesioni. Ecco perché anche nei crash test si verifica l’efficacia della struttura del sedile che deve lavorare in simbiosi con le cinture di sicurezza. L’ANPRM della NHTSA mira a identificare le aree che migliorare questa interazione e, di conseguenza, la sicurezza dei passeggeri.

Va ricordato che le Case automobilistiche speso risparmino su elementi chiave per la sicurezza che non sono visibili semplicemente perché nel mercato di destinazione di quel modello non è ancora radicata la cultura della sicurezza tra gli utenti, che puntano in ragione delle limitate possibilità economiche a veicoli dal prezzo basso, ma pericolosi, come è emerso nei crash test Latin NCAP.

STANDARD ATTUALI E AGGIORNAMENTO PER SEDILI AUTO PIU’ SICURI

L’FMVSS No. 207 stabilisce requisiti per i sedili, i gruppi di attacco dei sedili e la loro installazione in auto, veicoli multiuso, camion progettati per trasportare almeno una persona e autobus. Lo standard definisce requisiti minimi per la resistenza degli schienali dei sedili e dei dispositivi di ritenzione e regolazione associati e delinea una procedura di prova. Lo standard attuale specifica anche i requisiti per i poggiatesta al fine di ridurre la gravità delle lesioni al collo negli impatti posteriori e in altri incidenti.

IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA NHTSA

Con l’ANPRM, l’NHTSA ha richiesto commenti pubblici su una serie di argomenti per determinare quali miglioramenti, eventualmente, sono necessari per il Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 207, “Sistemi di sedili”, e potenzialmente per il FMVSS No. 202a, “Poggiatesta”, con un’attenzione sulla protezione dei passeggeri negli impatti posteriori.

La vice amministratrice dell’NHTSA, Sophie Shulman ha dichiarato: “L’azione di oggi rappresenta un passo significativo verso il miglioramento e la comprensione della sicurezza dei passeggeri, specialmente nei tamponamenti. La NHTSA accoglie e incoraggia tutti i commenti pubblici, che contribuiranno a informare una potenziale regolamentazione per aggiornare gli standard di sicurezza dei sedili.”