Rate finanziamento non pagate: +23% di pignoramenti negli USA

Secondo il recente report di una società specializzata in servizi digitali per l’automotive, i pignoramenti di veicoli negli Stati Uniti hanno registrato un aumento del 23% nella prima metà del 2024, superando i livelli pre-pandemia. Questo dato rappresenta un campanello d’allarme della crescente difficoltà economica che affligge numerosi proprietari di auto che non riescono a pagare le rate del finanziamento.

TASSI DEI FINANZIAMENTI AUTO IN AUMENTO

Negli ultimi anni, i prezzi delle auto hanno raggiunto cifre record. L’ultimo report di Cox Automotive rivela che il prezzo medio di vendita di un veicolo nuovo nel giugno 2024 era di 48.644 dollari, un lieve calo rispetto al picco di circa 50.000 dollari del 2022. Tuttavia, dopo un breve periodo di declino, i prezzi sono tornati a salire, come riporta anche Motor1. A fronte di questo andamento, i tassi di interesse sui finanziamenti automobilistici sono aumentati, con una media del 7,24% per i veicoli nuovi e del 7,49% per quelli usati.

PRELUDIO DI UNA NUOVA CRISI FINANZIARIA COME NEL 2000

L’impennata dei pignoramenti di veicoli per rate non pagate non è un fenomeno isolato, ma il culmine di una tendenza iniziata già lo scorso anno, con la conclusione dei sussidi introdotti per far fronte alla pandemia.

Questo nuovo aumento del 23% rappresenta un campanello d’allarme preoccupante, suggerendo la possibilità di un peggioramento economico e una crisi finanziaria più profonda per le famiglie. Situazioni analoghe si sono verificate in passato, come nel mezzo degli anni 2000, quando l’aumento dei crediti in sofferenza e dei debiti da carte di credito ha preceduto l’esplosione della bolla immobiliare e l’inizio della Grande Recessione.

RISCHIO IMPENNATA PIGNORAMENTI ANCHE IN EUROPA?

Il report di Cox Automotive non distingue tra acquisti di auto nuove o usate, ma i dati indicano un trend uniforme di aumento dei prezzi che influisce su entrambi i segmenti. La crescente difficoltà nel rispettare i pagamenti mensili, unita ai tassi di interesse elevati e ai prezzi dei veicoli, sta portando a un numero sempre maggiore di pignoramenti, un fenomeno che potrebbe preannunciare un periodo di maggiore instabilità economica.

La situazione attuale negli USA mette in luce le fragilità del mercato automobilistico e, più in generale, della capacità economica dei consumatori. Considerando che anche in Europa i prezzi delle auto nuove e usate sono in continuo aumento (anche per le dotazioni ADAS obbligatorie dal 2024), il rischio è dietro l’angolo. Ben vengano quindi incentivi all’acquisto di auto più ecologiche e sicure, ma non soltanto elettriche: quelli del 2024 per le auto ICE si sono volatilizzati in poche ore.