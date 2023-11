Produzione Automotive Italia: +15% a settembre

Il settore automobilistico italiano mostra segnali di rinascita, come indicato dai dati rilasciati dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA). A settembre 2023, l’indice della produzione dell’industria automobilistica italiana ha registrato una notevole crescita del 14,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un segnale incoraggiante che suggerisce un graduale recupero dalle difficoltà riscontrate in passato e più ottimismo dopo il voto del Parlamento sulla Norma Euro 7.

CRESCITA DELLA PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI E ACCESSORI

L’indice della fabbricazione di autoveicoli ha guidato questa tendenza positiva, evidenziando un aumento significativo del 38,2% nel mese di settembre. Tale incremento è attribuito principalmente alla produzione di autovetture, che ha registrato un notevole aumento del 27,9% secondo i dati preliminari di ANFIA. Tuttavia, il settore delle parti e accessori per autoveicoli e motori ha continuato a sperimentare un trend negativo (-4,9%) a settembre.

SINGOLI COMPARTI PRODUTTIVI E PREVISIONI FUTURE

Esaminando i comparti produttivi specifici, l’indice della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ha mostrato un aumento del 10,3. Tali dati sottolineano l’importanza di monitorare attentamente le dinamiche di settore per garantire una crescita sostenibile, secondo l’ANFIA.

ANFIA ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di implementare il piano condiviso con il MIMIT, mirato a raggiungere l’ambizioso obiettivo di produrre 1 milione di autoveicoli leggeri in Italia entro il 2030. Con la firma dell’accordo ANFIA-MIMIT, sono stati definiti i primi passi per sostenere la componente italiana durante la transizione energetica. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PROSPETTIVE INTERNAZIONALI E AVANZAMENTI INFRASTRUTTURALI

Guardando all’export, l’Italia continua ad essere un attore significativo nel mercato globale. La Germania rappresenta il principale Paese di destinazione, con una quota del 19%, seguita dagli Stati Uniti (18,5%) e dalla Francia (12,4%). Segnali positivi si intravedono anche sul fronte infrastrutturale, con l’introduzione del bonus colonnine per le imprese ei professionisti, mirato a sostenere l’adozione di veicoli elettrici.

ANDAMENTO FINANZIARIO E VOTO EURO 7

Il fatturato complessivo del settore automobilistico mostra un incremento dello 0,7% ad agosto (ultimo dato disponibile), con la componente estera in aumento del 8,4%. Nel periodo gennaio-agosto 2023, il fatturato complessivo ha registrato un aumento del 25,1%, indicando una solida performance del settore sia sul mercato interno (+31,8%) che su quello estero (+16,7%). Il voto positivo del Parlamento europeo sulla proposta Euro 7 è stato visto come una conferma di una visione pragmatica e razionale. “Non possiamo che essere soddisfatti per il voto espresso ieri dal Parlamento europeo sulla proposta Euro 7, conferma di una svolta pragmatica e razionale rispetto all’originaria proposta della Commissione. Il nostro auspicio è che si prosegua in questa direzione”, ha dichiarato Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA.